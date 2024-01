Apagou contatos sem querer? Veja como recuperar a lista

Acidentalmente apagou contatos do seu WhatsApp e não sabe como recuperá-los? Não se preocupe, há soluções práticas tanto para usuários de Android quanto de iOS. O processo é fácil, e você pode recuperar as suas conversas rapidamente,

O hábito de realizar backups regulares no WhatsApp não apenas facilita a recuperação de contatos e mensagens apagados. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Apagou contatos? Recupere a sua lista

No Android, a chave para a recuperação está no Google Contatos, que mantém uma cópia de segurança dos contatos associados à sua conta do Google. Este serviço permite reverter alterações realizadas nos últimos 30 dias, a menos que os contatos tenham sido permanentemente excluídos da lixeira.

O processo é simples: acesse o Google Contatos, faça login, selecione o ícone de engrenagem e escolha “Desfazer alterações”. Após selecionar o período desejado e confirmar a ação, os contatos serão restaurados e sincronizados automaticamente com o WhatsApp.

Para usuários de iPhone, o processo envolve o uso do iCloud, o serviço de armazenamento em nuvem da Apple. É crucial que a sincronização de contatos esteja ativada nas configurações do iCloud para que funcione corretamente.

Acesse o site do iCloud, faça login com seu ID Apple e vá para a seção de “Recuperação de Dados”. Aqui, você pode escolher a versão do arquivo de contatos que deseja restaurar. Uma vez restaurados, os contatos reaparecerão em seu WhatsApp.

Se você também excluiu conversas junto com o contato, será necessário restaurar um backup recente do WhatsApp para recuperar o histórico de mensagens. Esse processo simples e eficaz garante que você não perca as conexões importantes por um erro acidental.

A importância do backup

A realização de backups regulares de conversas no WhatsApp é um aspecto crucial, especialmente quando se trata de recuperar contatos e conversas apagadas acidentalmente. O backup age como uma rede de segurança, garantindo que, mesmo se você perder contatos ou mensagens importantes, eles possam ser facilmente restaurados.

No contexto de apagar contatos do WhatsApp, o backup se torna ainda mais relevante. Quando um contato é excluído, não apenas a informação de contato é perdida, mas também o histórico de conversas associado a esse contato.

Sem um backup atualizado, recuperar essas mensagens pode ser impossível. Portanto, manter os backups do WhatsApp atualizados, seja no Google Drive para usuários Android ou no iCloud para usuários de iOS, é uma prática essencial para a preservação de dados importantes.

Além disso, o backup de conversas no WhatsApp oferece tranquilidade em diversas situações além da exclusão acidental de contatos. Em casos de troca de telefone ou problemas técnicos com o dispositivo, ter um backup recente significa que você pode retomar suas conversas de onde parou, sem perder informações valiosas.

Esse processo de backup e restauração é simples, mas de extrema importância para manter a continuidade das suas comunicações e preservar registros de conversas que podem ser importantes tanto para uso pessoal quanto profissional.

