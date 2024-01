Uma pesquisa recente da Universidade Médica de Taipei, em Taiwan, trouxe à tona uma preocupação significativa com o estilo de vida sedentário, especialmente no ambiente de trabalho. Publicado na revista Jama Network Open em 19 de janeiro, o estudo revela que longas horas sentadas durante o expediente estão associadas a um aumento no risco de mortalidade prematura.

Trabalho sentado pode matar mais rápido, afirma estudo | Imagem de Malachi Witt por Pixabay

Estas pessoas possuem menos expectativa de vida

O estudo, que acompanhou mais de 481 mil pessoas ao longo de vinte anos, encontrou correlações alarmantes entre o tempo sentado e a saúde. Dos 26.257 participantes que faleceram no período do estudo, 57% tinham empregos que exigiam longos períodos sentados.

Os dados mostraram um aumento de 16% no risco de morte prematura para aqueles que passavam a maior parte do tempo inativos no trabalho.

Além disso, foi constatado um risco 34% maior de mortalidade por doenças cardiovasculares entre os indivíduos que permaneciam sentados por períodos mais longos. Em contraste, os participantes que tinham uma rotina de trabalho mais dinâmica, alternando entre sentar e ficar em pé, não apresentaram aumento significativo no risco de morte.

Alguns exercícios podem driblar a condição

Os pesquisadores enfatizaram que a prática diária de 15 a 30 minutos de exercícios vigorosos pode compensar os riscos associados ao sedentarismo. Essa descoberta reforça a necessidade de reavaliar as rotinas de trabalho para promover a saúde dos profissionais.

Como medidas preventivas, os autores do estudo sugerem várias mudanças no local de trabalho. Entre elas, a criação de áreas dedicadas a atividades físicas, a oferta de benefícios que incluem inscrições em academias, a implementação de mesas ajustáveis em altura e a promoção de pausas frequentes.

Essas iniciativas visam combater o sedentarismo e criar um ambiente de trabalho mais propício à saúde física, incentivando a prática regular de exercícios.

Como ter uma vida mais saudável mesmo trabalhando sentado | Imagem de Thanakorn Jaroensup por Pixabay

Como ter uma vida mais saudável mesmo trabalhando sentado?

Manter uma vida saudável enquanto se trabalha predominantemente sentado é um desafio comum, mas viável. O primeiro passo é integrar atividades físicas à rotina diária. Exercícios regulares, seja antes ou depois do expediente, são fundamentais. Inclusive, pequenas sessões de atividade física durante o dia, como alongamentos ou caminhadas curtas, podem ser muito benéficas.

Além disso, a adoção de uma dieta equilibrada é crucial. Optar por alimentos nutritivos e evitar o consumo excessivo de açúcares e gorduras saturadas ajuda a manter um bom nível de energia e saúde geral. Beber água suficiente ao longo do dia também é essencial para manter a hidratação e auxiliar na concentração e no funcionamento do corpo.

É importante também criar um ambiente de trabalho ergonomicamente correto. Isso inclui ajustar a cadeira, o monitor e o teclado para reduzir a tensão no corpo. Fazer pausas regulares para se levantar, caminhar um pouco e alongar-se ajuda a reduzir os efeitos negativos de ficar sentado por longos períodos.

Outro aspecto importante é cuidar da saúde mental. Práticas como meditação ou exercícios de respiração podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o foco. Manter uma separação clara entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal também é vital para um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

Por fim, é benéfico procurar oportunidades de atividade física fora do horário de trabalho. Participar de atividades recreativas, esportes ou hobbies que envolvam movimento físico pode ser uma maneira agradável de manter a forma e a saúde.

