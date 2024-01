Alerta: inscrição DE GRAÇA para o Enem dos Concursos acaba HOJE (26)

Atenção, candidatos a concursos públicos! Hoje é o último dia para aproveitar a oportunidade de inscrição gratuita no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido popularmente como o “Enem dos Concursos“.

Hoje é o último dia para aproveitar a oportunidade de inscrição gratuita no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Inscrição DE GRAÇA para o Enem dos Concursos

Esta é uma chance imperdível para aqueles que buscam uma posição no serviço público federal. Com uma taxa de inscrição padrão de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para ensino superior, o CPNU oferece a isenção dessa taxa para candidatos que atendem a certos critérios.

Esses incluem estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ser membro de família de baixa renda, doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, ou ter cursado faculdade pelo FIES ou Prouni.

Veja mais: Concurso Anvisa 2024 SAIU! Edital mais aguardado com salário de R$ 16 mil

Conheça o Enem dos Concursos

Este concurso unificado é uma oportunidade única para preencher 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, com remunerações iniciais de até R$ 22,9 mil. Para quem está visando uma dessas vagas, é essencial agir rápido e garantir a inscrição, que pode ser feita pelo portal https://cpnu.cesgranrio.org.br/login .

Com provas previstas para maio em 220 cidades brasileiras, os candidatos podem concorrer a quantas vagas desejarem dentro de uma mesma área de atuação, pagando apenas uma única taxa. Além disso, o concurso reserva vagas para pessoas com deficiência (PCDs), pessoas negras e, em cargos da FUNAI, para indígenas.

Preparação para o “Enem dos Concursos”: O Que Estudar

Com o prazo de inscrições para o “Enem dos Concursos” chegando ao fim, é crucial que os candidatos comecem a se preparar para as provas, que cobrirão uma gama diversificada de conteúdos.

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) possui um currículo amplo e desafiador, exigindo dos participantes um foco específico nas áreas temáticas de sua escolha.

Para os conhecimentos gerais, todos os candidatos precisam se aprofundar em temas como diversidade e inclusão na sociedade, ética e integridade, políticas públicas, finanças públicas, desafios do Estado de direito, democracia e cidadania, além da administração pública federal.

Esses temas são fundamentais e estão presentes em todos os oito blocos temáticos do concurso. Quanto aos conhecimentos específicos, os candidatos devem se concentrar nas disciplinas pertinentes ao bloco temático escolhido.

Blocos temáticos

Por exemplo, para o Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharia), áreas como engenharia cartográfica, gestão ambiental e políticas públicas de infraestrutura são cruciais.

Para o Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação), temas como desenvolvimento de software e inteligência artificial ganham destaque.

Da mesma forma, os outros blocos, que cobrem áreas como ambiental, agrária, biológicas, trabalho, saúde do servidor, educação, saúde, desenvolvimento social, direitos humanos, setores econômicos, regulação, gestão governamental e administração pública, têm seus próprios conjuntos específicos de disciplinas.

Com 6.640 vagas distribuídas em diversos órgãos do governo federal, é essencial que os candidatos se dediquem intensamente aos estudos, abordando tanto os conhecimentos gerais quanto os específicos, para maximizar suas chances de sucesso no concurso.

Você também pode gostar de: Concurso INSS 2024: centenas de vagas e mais informações