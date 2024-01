A relação entre cerveja e Alzheimer tirou o sono dos cientistas

Pesquisadores da Universidade de Milano-Bicocca, na Itália, fizeram uma descoberta surpreendente que pode interessar tanto aos amantes de cerveja quanto àqueles preocupados com a saúde cerebral. Eles descobriram que o lúpulo, um ingrediente-chave na fabricação da cerveja, pode ter propriedades benéficas no combate ao Alzheimer.

O lúpulo, um ingrediente-chave na fabricação da cerveja, pode ter propriedades benéficas no combate ao Alzheimer. (Foto divulgação)

A relação entre cerveja e Alzheimer

O estudo mostrou que extratos de lúpulo podem prevenir a formação de aglomerados de proteínas beta-amiloides, que estão associadas ao Alzheimer, ao redor das células nervosas. Além disso, o lúpulo possui antioxidantes que protegem as células do corpo.

Outra descoberta relevante é que o lúpulo ativa um processo de renovação celular chamado vias autofágicas, onde o corpo decompõe e reutiliza partes de células antigas, melhorando a eficiência celular. Embora o lúpulo seja um componente comum em todas as cervejas, ele também pode ser encontrado em chás de ervas e alguns refrigerantes.

O Alzheimer e seus Desafios

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e fatal que afeta a memória e a capacidade de realizar atividades diárias. Com sintomas que começam com perda de memória recente e evoluem para dificuldades na fala e perda de memória antiga, a doença é resultado de uma combinação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida.

As proteínas beta-amiloides, mencionadas no estudo, formam placas que se acumulam entre os neurônios, prejudicando suas funções. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento gratuito e abrangente para Alzheimer, com uma abordagem multidisciplinar e medicamentos para desacelerar os sintomas.

Alimentos Benéficos no Combate ao Alzheimer

Além do lúpulo encontrado na cerveja, existem outros alimentos que demonstraram ter benefícios na prevenção e no combate ao Alzheimer. Alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3, como peixes de águas frias (salmão, atum, truta) e nozes, são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e sua capacidade de melhorar a saúde cerebral.

Os antioxidantes presentes em frutas e vegetais coloridos, como mirtilos, morangos e espinafre, também desempenham um papel crucial na proteção das células cerebrais contra danos.

O açafrão, uma especiaria frequentemente usada na culinária indiana, contém um composto chamado curcumina, que tem mostrado potencial em reduzir o acúmulo de placas beta-amiloides no cérebro.

Além disso, alimentos ricos em vitamina E, como amêndoas e sementes de girassol, podem ajudar a retardar a progressão do Alzheimer em pessoas com a doença.

Estilo de Vida Saudável e Prevenção do Alzheimer

Embora a alimentação seja um fator importante, um estilo de vida saudável em geral é fundamental na prevenção do Alzheimer. Exercícios físicos regulares, especialmente aqueles que aumentam a frequência cardíaca, contribuem para manter o fluxo sanguíneo cerebral e podem reduzir o risco da doença.

Manter uma vida social ativa e engajar-se em atividades que estimulam o cérebro, como jogos de estratégia, leitura e aprendizado de novas habilidades, também são essenciais. A qualidade do sono é outro aspecto crucial, pois durante o sono, o cérebro remove as toxinas acumuladas que podem levar ao desenvolvimento de Alzheimer.

Portanto, uma abordagem holística que inclui uma dieta balanceada, exercícios físicos, atividades mentais estimulantes e um sono adequado é recomendada para a prevenção e gestão do Alzheimer.

