O que os bilionários comem? O café da manhã de Bill gates, Bezos e Musk

A primeira refeição do dia é frequentemente considerada a mais importante, mas para magnatas como Bill Gates, Jeff Bezos e Elon Musk, o café da manhã parece ter uma importância secundária. Estes três homens, alguns dos mais ricos do planeta, têm rotinas matinais simples e descomplicadas, que refletem seus estilos de vida ocupados e prioridades.

Os Cafés da Manhã dos Bilionários

Bill Gates

Bill Gates, cofundador da Microsoft, é amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes na revolução da computação pessoal e um dos homens mais ricos do mundo. Nascido em 28 de outubro de 1955, em Seattle, Washington, Gates demonstrou desde cedo um interesse aguçado por software e programação.

Em 1975, juntamente com Paul Allen, ele fundou a Microsoft, que se tornou a maior empresa de software do mundo, revolucionando a indústria de tecnologia com produtos como o sistema operacional Windows.

Bill Gates, conhecido por sua simplicidade, frequentemente opta por uma lata de Coca-Cola Zero ou, às vezes, por cereais como Cocoa Puffs com leite. Ele é um exemplo de que mesmo tendo acesso a uma variedade de opções, escolhe o que é rápido e fácil.

Elon Musk

Elon Musk, nascido em 28 de junho de 1971 na África do Sul, é um empresário e inovador que se destacou como uma das mentes mais visionárias e influentes do século 21. Fundador e CEO de empresas de alto impacto como a SpaceX e a Tesla Motors, Musk tem sido uma força motriz por trás de avanços significativos na exploração espacial e na indústria automobilística com foco em energia sustentável.

Sua empresa SpaceX, fundada em 2002, revolucionou a exploração espacial com o lançamento do Falcon Heavy e o desenvolvimento do Starship, visando a colonização de Marte. A Tesla Motors, por sua vez, tem liderado o mercado de veículos elétricos, promovendo uma mudança significativa na indústria automobilística global.

O CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, geralmente pula o café da manhã para se concentrar em seus negócios. Nas ocasiões em que toma café da manhã, ele prefere uma simples barra de chocolate, mostrando uma preferência por eficiência em vez de uma refeição matinal elaborada.

Jeff Bezos

Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, nasceu em 12 de janeiro de 1964, em Albuquerque, Novo México, EUA. Antes de fundar a Amazon em 1994, Bezos trabalhou em Wall Street em empresas como Fitel e Bankers Trust.

Sua visão para a Amazon começou com uma loja de livros online, que rapidamente se transformou em um gigante do comércio eletrônico, revolucionando a maneira como as pessoas compram.

Sob sua liderança, a Amazon expandiu para uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo computação em nuvem com a Amazon Web Services (AWS), streaming de mídia e inteligência artificial.

Jeff Bezos, ao contrário de Gates e Musk, mantém uma rotina de café da manhã mais tradicional e equilibrada. Ele sempre combina proteínas com carboidratos e valoriza esse momento como um tempo para a família, evitando marcar reuniões pela manhã.

