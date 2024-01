Nubank: nova função para sacar DINHEIRO sem ter saldo na conta

Você já se viu em uma situação onde seu saldo na conta está baixo, mas ainda tem crédito disponível no cartão? O Nubank traz uma solução inovadora para esses momentos!

Agora, é possível transformar o limite do seu cartão de crédito em saldo na conta corrente. Esta novidade representa uma virada de jogo para quem precisa de flexibilidade financeira.

Nubank: nova função para sacar DINHEIRO

Imagine esta cena: você precisa fazer uma transferência urgente, mas o destinatário não aceita Pix, e sua conta está sem saldo. A solução do Nubank entra em cena, permitindo que você use o limite do seu cartão de crédito para adicionar fundos à sua conta.

Essa funcionalidade é particularmente útil em situações onde você precisa dividir custos com diferentes pessoas ou enfrenta uma despesa inesperada.

Antes de se aventurar nesta nova funcionalidade, é crucial considerar alguns aspectos. O valor adicionado à sua conta será deduzido do seu limite de crédito disponível.

Além disso, essa operação é tratada como uma compra regular no seu cartão de crédito e pode incorrer em taxas de juros se não for paga integralmente no fim do ciclo de cobrança.

É importante, portanto, verificar detalhadamente os juros aplicados, parcelas, montante principal, IOF, CET e o valor total antes de confirmar a operação. Essas informações estarão disponíveis na fatura do seu cartão após a conclusão da transação.

Passo a Passo para Ativar a Função

Para aproveitar essa inovação do Nubank, siga estes passos simples:

Abra o aplicativo do Nubank e selecione “Depositar“. Escolha a opção “Adicionar saldo usando limite do cartão“. Siga as instruções na tela para completar a transação.

Lembre-se, esta função se aplica apenas ao limite regular do seu cartão. Limites adicionais obtidos através do Nu Limite Garantido não são elegíveis para essa operação.

Esta novidade do Nubank é um exemplo fascinante de como as fintechs estão inovando para oferecer mais flexibilidade e opções aos seus clientes.

Demais benefícios do cartão Nubank

Além da revolucionária função de converter limite de crédito em saldo, o cartão de crédito Nubank oferece uma série de outros benefícios que o tornam um dos mais atraentes no mercado financeiro. Primeiramente, é importante destacar a ausência de anuidade. Isso mesmo!

Com o Nubank, você fica livre de taxas anuais, o que representa uma grande economia ao longo do tempo. Essa característica é particularmente benéfica para quem busca reduzir custos com serviços bancários.

Outro ponto forte do Nubank é a sua abordagem centrada no cliente. O aplicativo do Nubank é intuitivo e oferece uma experiência de usuário incomparável, permitindo que você gerencie suas finanças de maneira eficiente e descomplicada.

Com apenas alguns cliques, é possível acompanhar gastos em tempo real, bloquear o cartão temporariamente, ajustar limites de crédito e muito mais.

Além disso, o Nubank tem se destacado pelo excelente atendimento ao cliente, disponível 24 horas por dia, garantindo apoio e solução rápida para qualquer questão ou problema que possa surgir.

