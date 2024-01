Rolo de papel higiênico: você pendura do jeito certo? Ele existe

O porta-papel higiênico, um acessório fundamental em qualquer banheiro, tem uma história intrigante e uma recomendação específica de uso pelo seu inventor. Este item, essencial para a higiene e praticidade em ambientes sanitários, também desempenha um papel na decoração, oferecendo uma gama de estilos e designs.

Existem um jeito correto de guardar o papel higiênico?

Facilmente instalado e prático no uso diário, o porta-papel higiênico garante que o papel esteja sempre acessível. Mas, você já se perguntou se há uma maneira correta de colocar o papel higiênico no suporte?

Seth Wheeler, um inventor e empresário americano, trouxe essa resposta em 1891, quando patenteou o primeiro porta-papel higiênico. Sua invenção incluía um suporte cilíndrico que facilitava puxar e rasgar o papel, além de um padrão de perfuração que ajudava na separação das folhas.

De acordo com a patente de Wheeler, a maneira correta de colocar o rolo de papel higiênico é com a ponta rasgável voltada para fora, ao contrário do que muitos podem pensar. Esta orientação previne que o papel encoste na parede, mantendo-o limpo e acessível.

Talvez não seja a melhor escolha

Apesar da clara indicação histórica, a escolha de como pendurar o papel higiênico muitas vezes se resume a uma preferência pessoal. Alguns argumentam questões estéticas ou práticas para justificar a posição inversa do papel.

Embora a orientação de Wheeler seja um fato interessante da história do papel higiênico, a posição do rolo em si não impacta significativamente a vida cotidiana. Portanto, a decisão de como pendurar o papel higiênico deve respeitar as preferências individuais, promovendo a convivência harmoniosa, independentemente da escolha feita.

Conheça 07 alternativas ao papel higiênico

Substituir o papel higiênico pode ser necessário por várias razões, desde a busca por alternativas mais ecológicas até a necessidade de improvisar em situações de escassez. Aqui estão algumas opções:

Bidês e Chuveirinhos: Muito comuns em várias partes do mundo, os bidês e chuveirinhos são excelentes para a higiene pessoal, pois usam água para limpeza. Eles são eficazes, reduzem o uso de papel e oferecem uma limpeza mais completa. Lenços Umedecidos: São uma alternativa prática, especialmente quando se está fora de casa. No entanto, é importante verificar se são biodegradáveis e adequados para descarte no vaso sanitário, para evitar entupimentos. Toalhas de Pano Laváveis: Toalhas pequenas ou pedaços de pano podem ser usados e lavados após cada uso. Esta é uma alternativa sustentável, embora exija um sistema eficiente de lavagem para manter a higiene. Papel Reciclável: Em situações de emergência, papel reciclável como jornais ou papéis sem tinta tóxica podem ser usados, mas devem ser descartados no lixo, e não no vaso sanitário, para evitar entupimentos. Esponjas Naturais: Usadas na Antiguidade, esponjas naturais podem ser uma alternativa, desde que sejam limpas e desinfetadas adequadamente após cada uso. Água e Sabão: Simplesmente usar água e sabão pode ser eficaz. Esta técnica é comum em muitas culturas e considerada altamente higiênica. Plantas com Folhas Grandes: Em situações extremas, folhas grandes de plantas não tóxicas podem ser usadas, mas é crucial conhecer bem as plantas para evitar irritações ou reações alérgicas.

Ao considerar alternativas ao papel higiênico, é importante pensar na praticidade, higiene, impacto ambiental e, claro, conforto pessoal. Muitas dessas alternativas não só são eficazes, mas também podem oferecer benefícios adicionais em termos de sustentabilidade e higiene.

