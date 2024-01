Se você é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), prepare-se para as mudanças que serão implementadas em 2024. É importante ficar atento a todas as mudanças diretas referentes aos benefícios do INSS; bem como os valores, datas de pagamento, etc.

Cartilha INSS 2024 novos valores, datas e direitos atualizados | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Reajuste do INSS é anunciado

Para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, haverá um reajuste de 3,71% nos benefícios. Já os que recebem valores inferiores ao mínimo nacional terão seus benefícios reajustados em 6,97%. Estes ajustes visam acompanhar as variações econômicas do país.

Os beneficiários poderão verificar os valores a receber a partir de 23 de janeiro. As consultas estão disponíveis através do extrato de pagamento. Os depósitos de janeiro serão realizados entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Para aqueles com benefícios superiores ao salário mínimo, os pagamentos iniciam em 1º de fevereiro.

Dados de dezembro indicam que 25.931.724 pessoas recebem o salário mínimo, enquanto 13.370.823 beneficiários recebem acima desse valor. Entre esses, 5,8 milhões são beneficiários de assistência social.

Cálculo do Reajuste Para os segurados que começaram a receber benefícios em 2023 e têm valores acima do mínimo, o reajuste não será total. A correção será proporcional, variando de 3,71% para quem começou a receber em janeiro de 2023 até 0,55% para os que se aposentaram em dezembro.

Veja também: Sou obrigado a trabalhar no Carnaval de 2024? Veja as regras

Consulte as datas de pagamentos

A consulta das datas de pagamento é simples. Deve-se observar o número final do cartão de benefício, excluindo o dígito verificador. As consultas podem ser feitas no site Meu INSS, pela Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

É essencial estar informado sobre estas mudanças para otimizar o aproveitamento dos benefícios do INSS em 2024. Mantenha-se atualizado e consulte regularmente as informações relevantes.

Cartilha INSS 2024 novos valores, datas e direitos atualizados | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais são os benefícios pagos pelo INSS 2024?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel crucial na segurança social no Brasil, oferecendo diversos benefícios aos seus segurados. Em 2024, o INSS continua a fornecer uma gama de benefícios essenciais, suportando os cidadãos em várias fases da vida e situações. Vamos explorar os principais benefícios pagos pelo INSS neste ano.

Veja também: Pesquisadores encontram CIDADE PERDIDA e a história pode mudar TOTALMENTE

Aposentadoria

O INSS oferece diferentes modalidades de aposentadoria, incluindo por idade, por tempo de contribuição e por invalidez. A aposentadoria por idade é destinada a trabalhadores que atingiram a idade mínima exigida, enquanto a por tempo de contribuição é para aqueles que cumpriram o período determinado de contribuições. A aposentadoria por invalidez se aplica a segurados incapazes de trabalhar devido a doenças ou acidentes.

Pensão por Morte

Este benefício é destinado aos dependentes de um segurado falecido, como cônjuges, filhos e, em alguns casos, pais e irmãos. A pensão por morte visa fornecer suporte financeiro aos familiares do segurado.

Auxílio-Doença

O auxílio-doença é concedido aos segurados incapazes de trabalhar temporariamente devido a doenças ou acidentes. Este benefício garante uma renda durante o período de recuperação do segurado.

Salário-Maternidade

Direcionado a mulheres que se afastam de suas atividades laborais devido ao parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, o salário-maternidade é um importante apoio durante este período significativo.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC é destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, ambos em situação de vulnerabilidade social. Este benefício visa garantir um salário mínimo mensal a quem não possui meios de prover a própria manutenção.

Esses são alguns dos principais benefícios pagos pelo INSS em 2024, refletindo o compromisso do instituto com a proteção e o bem-estar dos cidadãos brasileiros. É importante que os segurados estejam cientes de seus direitos e dos benefícios disponíveis, para garantir o acesso e o aproveitamento dessas importantes assistências sociais.

Veja também: Moeda misteriosa é encontrada: “ela não deveria existir”