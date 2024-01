Não é de hoje que o Ifood é referência no mercado nacional. Trata-se de um aplicativo de entregas que engloba uma série de serviços de entrega: como de alimentos, produtos de petshop, remédios, entre outros. Os entregadores da plataforma são peças-chave neste processo, reconhecendo a importância destes profissionais, uma nova parceria foi estabelecida para beneficiá-los.

Entregadores do iFood comemoram novo preço para abastecer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ifood anuncia parceria com Shell Box

A Shell, conhecida por sua liderança no mercado de combustíveis, uniu forças com o iFood nesta iniciativa inovadora. A parceria tem como objetivo oferecer descontos exclusivos para os entregadores do iFood na hora de abastecer suas motos, uma medida que busca aliviar os custos operacionais destes profissionais.

Para aproveitar os benefícios desta parceria, os entregadores precisam se cadastrar no aplicativo da Shell. Após a confirmação de que prestam serviços para o iFood, receberão um cupom de R$ 10,00 para usar no primeiro abastecimento.

Além disso, usuários frequentes do Shell Box terão um desconto adicional de 5% em abastecimentos subsequentes.

Veja também: Como liberar o desconto do seu IPVA em 2024

Como utilizar o benefício?

Os descontos são válidos apenas em transações sem outros cupons aplicados e podem ser utilizados em qualquer posto Shell que aceite o Shell Box como forma de pagamento. Essa facilidade representa uma economia significativa para os entregadores, que frequentemente têm o combustível como um dos seus principais gastos.

Esta parceria entre o iFood e a Shell Box é um exemplo claro de como as empresas podem apoiar os trabalhadores que são fundamentais para seus serviços. Além de representar um alívio financeiro para os entregadores, reflete um reconhecimento do papel vital que desempenham na logística diária de entregas em todo o país.

É importante encontrar os estabelecimentos que estão conectados com o sistema Shell Box. Por mais que nas grandes cidades seja raro encontrar um posto de combustível sem a tecnologia; é de suma importância averiguar antes de realizar o abastecimento.

Entregadores do iFood comemoram novo preço para abastecer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como economizar combustível nas entregas do Ifood?

Economizar combustível durante as entregas de moto é essencial para aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais dos entregadores. Implementar estratégias eficazes para o uso econômico de combustível pode fazer uma grande diferença no orçamento diário. Aqui estão algumas dicas valiosas para ajudar os motociclistas a maximizar a economia de combustível:

Manutenção Regular da Moto: A manutenção regular do veículo é crucial. Verifique o óleo, os filtros e mantenha os pneus calibrados de acordo com as especificações do fabricante.

Condução Suave e Estável: Evite acelerações e frenagens bruscas. Conduzir de forma suave e consistente ajuda a reduzir o consumo de combustível.

Planejamento de Rotas Eficientes: Use aplicativos de navegação para planejar rotas eficientes. Evitar congestionamentos e escolher caminhos mais curtos e rápidos economiza combustível.

Desligue o Motor em Paradas Prolongadas: Se você precisar parar por um período prolongado, desligue o motor. Isso evita o consumo desnecessário de combustível.

Limite o Peso Extra: Reduza o peso carregado na moto. Quanto mais pesada a carga, maior o consumo de combustível.

Use o Combustível Adequado: Utilize o tipo de combustível recomendado pelo fabricante da moto para garantir o funcionamento otimizado do motor.

Evite Velocidades Altas: Manter uma velocidade moderada, especialmente em estradas, ajuda a economizar combustível.

Seguindo estas dicas, os entregadores podem otimizar o uso de combustível em suas motos, contribuindo para uma maior economia e sustentabilidade em suas atividades diárias.

Veja também: Vai viajar? 3 apps fazem você ECONOMIZAR gasolina