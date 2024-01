Incluir o CPF na nota fiscal durante compras oferece diversos benefícios aos consumidores em todo o Brasil. Essa prática pode resultar em ganhos financeiros diretos, descontos em impostos e oportunidades de participar em sorteios valiosos. Algumas empresas se recusam a darem as respectivas notas fiscais de alguns produtos para seus consumidores. Acarretando em crime contra a Ordem Tributária. Entenda como funciona o incentivo e o que fazer nesses casos.

CPF na nota R$ 6 milhões serão distribuídos; você está na lista | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo incentiva brasileiros a colocarem CPF na NF

O Governo de Goiás implementou uma iniciativa louvável, incentivando cidadãos a incluir o CPF na nota fiscal. Este programa inclui a participação em sorteios com premiações substanciais. Para este mês, estão anunciados prêmios que somam mais de R$ 6 milhões.

Como Funciona o Programa de CPF na Nota em Goiás

Para aproveitar essa oportunidade em Goiás, os interessados devem:

Inscrever-se no programa, um processo facilmente realizado através do site oficial da iniciativa; Após a inscrição, o cidadão passa automaticamente a participar do programa. Sorteios mensais são realizados, oferecendo aos participantes 12 chances anuais de ganhar prêmios. Incluir o CPF na nota também gera créditos que podem ser usados para obter descontos no pagamento do IPVA. Cada compra registrada com o CPF acumula créditos, que se somam ao longo do ano e podem ser resgatados como desconto no imposto.

Veja também: Seu CPF na lista do BB para receber salário extra em menos de 1 mês?

É possível obter estes benefícios em outros estados?

CPF na nota R$ 6 milhões serão distribuídos; você está na lista | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Goiás não é o único estado a oferecer tais benefícios. São Paulo, por exemplo, também possui um programa similar. Essas iniciativas visam promover a regularização fiscal e incentivar a emissão de notas fiscais.

Ao exigir a nota fiscal com CPF, o cidadão contribui diretamente para a arrecadação de impostos. Isso beneficia sua cidade ou estado, pois parte do dinheiro arrecadado é retornada aos contribuintes como incentivo. O restante é destinado ao orçamento público, trazendo melhorias para toda a população.

O que fazer quando a empresa se recusa dar NF?

Quando uma empresa se recusa a fornecer nota fiscal, o consumidor se encontra diante de uma situação ilegal. A nota fiscal não é apenas um direito, mas também uma garantia legal do consumidor. Aqui estão passos a serem tomados em tal cenário.

1. Compreenda Seu Direito como Consumidor

Todo consumidor tem o direito de receber a nota fiscal no ato da compra. Esse documento é essencial para comprovar a transação e garantir direitos como a troca de produtos e acionamento da garantia.

2. Insista na Emissão da Nota no Local

Inicialmente, insista para que a nota fiscal seja emitida na hora da compra. Lembre ao vendedor ou gerente sobre a obrigatoriedade legal da emissão deste documento.

3. Registre a Negativa se Necessário

Se a recusa persistir, registre a negativa. Isso pode ser feito por meio de uma declaração escrita do vendedor ou, na ausência desta, uma gravação de áudio ou vídeo.

4. Reporte às Autoridades Fiscais

Com as evidências em mãos, reporte a situação às autoridades fiscais. Isso pode ser feito entrando em contato com a Secretaria da Fazenda do seu estado ou o órgão responsável pela fiscalização tributária.

5. Acione o Procon

Outra alternativa é procurar o Procon. Esse órgão de defesa do consumidor pode orientar sobre os procedimentos adequados e até intermediar a resolução do conflito.

Portanto, por mais que seja uma prática muito comum adotada por muitas empresas; é ilegal perante à lei. Fique atento aos seus direitos e não seja lesado por empresas que não cumprem seus deveres mediante à lei.

Veja também: Caixa Tem: rodada Pix de quase R$ 100 aos brasileiros com CPF na lista