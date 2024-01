Brasileiros podem conseguir bolsa para estudar em Harvard; vagas abertas

Para brasileiros que sonham em estudar em uma das mais prestigiadas universidades do mundo, a Fundação Estudar oferece uma oportunidade de ouro. A instituição abriu inscrições para um programa de bolsas de estudos em Harvard, uma iniciativa que já beneficiou 94 brasileiros.

Essas bolsas são destinadas a estudantes que buscam graduação ou pós-graduação, proporcionando não apenas apoio financeiro, mas também a chance de experiências transformadoras. O programa Líderes Estudar é mais do que um auxílio econômico; é um trampolim para jovens talentosos que visam contribuir significativamente para o desenvolvimento do Brasil.

Além de oferecer uma vasta gama de cursos de graduação e pós-graduação, Harvard é um líder em pesquisa, hospedando inúmeros projetos inovadores e colaborações internacionais. (Foto divulgação)

Harvard University: Um Legado de Excelência

Harvard University, situada em Cambridge, Massachusetts, é reconhecida mundialmente como uma das mais prestigiadas e antigas instituições de ensino superior. Fundada em 1636, Harvard é a universidade mais antiga dos Estados Unidos e tem uma longa história de excelência acadêmica e inovação.

Com um corpo docente renomado e ex-alunos que incluem líderes mundiais, ganhadores de prêmios Nobel, e inovadores em diversas áreas, a universidade é um epicentro de conhecimento e pesquisa. Harvard é composta por várias escolas e institutos, incluindo a famosa Harvard Law School, Harvard Business School e Harvard Medical School, cada uma delas estabelecendo padrões de excelência em suas respectivas áreas de estudo.

A influência de Harvard estende-se muito além de seus campus históricos. Seu impacto global é evidente na contribuição de seus ex-alunos e professores para a ciência, política, negócios, artes e muito mais.

Oportunidades e Condições das Bolsas

As bolsas de estudos oferecidas pela Fundação Estudar podem cobrir até 95% dos custos de um curso em Harvard, dependendo das necessidades do estudante. O programa é aberto a jovens brasileiros de até 34 anos, que apresentem excelência acadêmica e estejam matriculados ou em processo de aceitação em uma das categorias de bolsas: graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, graduação completa no exterior, e pós-graduação no exterior.

Processo de Inscrição e Seleção

Para se inscrever no programa, os candidatos devem atender a requisitos específicos, como ser brasileiro, ter até 34 anos e demonstrar excelência acadêmica. As inscrições estão abertas até 7 de abril, e o processo seletivo é composto por várias etapas, incluindo testes de perfil e lógica, análise da trajetória, avaliação de vídeo, entrevistas de competência e aprofundamento técnico.

Após passar por essas etapas, os candidatos participam de painéis com líderes da Fundação Estudar, onde têm a oportunidade de discutir e aprender mais sobre o programa.

Estudar em Harvard é um sonho para muitos, e a Fundação Estudar está tornando esse sonho uma realidade para brasileiros talentosos e ambiciosos. Com o apoio financeiro e o impulso de carreira que o programa Líderes Estudar oferece, os futuros líderes do Brasil estão sendo formados hoje, prontos para deixar um legado positivo no país e no mundo.

