A Microsoft e o LinkedIn, duas gigantes da tecnologia e da educação profissional, uniram forças para oferecer uma oportunidade única de aprendizado em inteligência artificial. Esta iniciativa inclui uma série de cursos gratuitos, disponíveis na plataforma LinkedIn Learning, com foco em capacitar profissionais e entusiastas da tecnologia nas nuances e aplicações da inteligência artificial generativa.

Cursos gratuitos para quem quiser Microsoft e LinkedIn | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Microsoft anuncia cursos em parceria com gigante tecnológica

Com uma carga horária total de 3 horas e 49 minutos, os cursos estão estruturados em uma rota de aprendizagem que abrange cinco módulos distintos. Cada curso é projetado para oferecer uma experiência de aprendizado rica e adaptável, moldando-se às preferências e objetivos individuais de cada aluno.

À medida que progridem, os participantes têm a oportunidade de explorar conteúdos adicionais, enriquecendo ainda mais sua jornada educacional.

Os cursos fazem parte do programa “Career Essentials in Generative AI by Microsoft and LinkedIn”, refletindo o compromisso dessas organizações em capacitar a força de trabalho global com habilidades relevantes e atuais. Atualmente, os cursos estão disponíveis em inglês, mas planos para expandir as opções de idioma estão em andamento, prometendo versões em espanhol, português, francês, alemão, chinês e japonês.

Os cursos oferecidos são:

“What Is Generative AI?” “Generative AI: The Evolution of Thoughtful Online Search” “Streamlining Your Work with Microsoft Bing Chat” “Ethics in the Age of Generative AI” “Introduction to Artificial Intelligence”

Esses cursos não são apenas teóricos; eles oferecem uma variedade de materiais práticos, incluindo exercícios, planos de aula, testes e quizzes. Esses recursos estão disponíveis para download, permitindo que os alunos aprendam no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades.

Premiações são oferecidas

Ao concluir a rota de aprendizagem dentro do prazo estabelecido, os alunos são premiados com um selo de conclusão. Este selo pode ser adicionado aos seus perfis no LinkedIn, servindo como um testemunho de suas habilidades recém-adquiridas e de seu compromisso com o aprendizado contínuo.

Este projeto faz parte de uma iniciativa mais ampla da Microsoft e do LinkedIn para capacitar 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao oferecer cursos online e gratuitos em áreas-chave de demanda do mercado, essas empresas estão abrindo portas para oportunidades de carreira e crescimento pessoal em um campo em rápida evolução.

Para se destacar em cursos online, é crucial adotar uma abordagem proativa e organizada. Primeiramente, estabeleça um ambiente de estudo tranquilo e livre de distrações, crucial para manter o foco durante as aulas. É importante também criar um cronograma de estudos, dedicando tempo regular para assistir às aulas e revisar os materiais. Interaja ativamente nos fóruns e webinars, pois isso enriquece a experiência de aprendizado e amplia a rede de contatos.

Além disso, pratique a autodisciplina, mantendo-se comprometido com os prazos e objetivos de aprendizado. Utilize os recursos disponíveis, como materiais de apoio e sessões de tutoria, para aprofundar seu entendimento. Por fim, não hesite em buscar feedback dos instrutores e colegas, uma ferramenta valiosa para o crescimento e aprimoramento contínuo.

