Cuidado! Estes acessórios no carro geram multa e apreensão

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina diversas normas para assegurar a segurança nas vias. Algumas infrações, menos conhecidas, podem acarretar multas e até a retenção do veículo. É vital conhecer essas regras para evitar penalidades e, principalmente, garantir a segurança no trânsito.

Diferença entre Retenção e Remoção do Veículo

A retenção do veículo ocorre para correção de uma irregularidade no local. Se o problema for resolvido na blitz, o veículo é liberado após a aplicação da multa. Já a remoção, ou apreensão, acontece quando não é possível sanar a falha ali mesmo, como no caso de um condutor embriagado sem substituto apto a dirigir. Nesta situação, o veículo é encaminhado ao depósito da autoridade de trânsito.

Estes itens podem causar multa e remoção

Buzina: Item de segurança fundamental, se danificada ou inoperante, pode resultar em multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Ferramentas e Estepe: A ausência do estepe, macaco, chave de roda ou triângulo de sinalização pode gerar multa de R$ 195,23 e 5 pontos na habilitação.

Extintor Vencido: Apesar de não ser obrigatório, se optar por ter um extintor, este deve estar dentro do prazo de validade. Caso contrário, a multa é de R$ 195,23, 5 pontos na CNH e retenção do veículo.

Palhetas Ressecadas: Essenciais para a visibilidade, palhetas danificadas podem aumentar o risco de acidentes. A penalidade é multa de R$ 195,23 e retenção do veículo.

Placas Amassadas ou Desgastadas: Placas ilegíveis configuram infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Para evitar multas e remoções de veículos, é fundamental adotar práticas de condução responsável e garantir a manutenção adequada do veículo. Aqui estão algumas dicas para minimizar o risco de infrações e penalidades:

Manutenção Regular do Veículo: Realize inspeções e manutenções periódicas. Isso inclui checar o estado dos pneus, freios, luzes, palhetas, buzina e demais componentes essenciais. Documentação em Dia: Mantenha a documentação do veículo e a CNH sempre atualizadas e em ordem. Isso inclui o licenciamento anual, seguro obrigatório e a inspeção veicular, se aplicável. Condução Segura: Respeite as leis de trânsito, como limites de velocidade, sinais e semáforos. Evite comportamentos de risco, como dirigir sob influência de álcool ou drogas e usar o celular ao volante. Cuidado com Equipamentos Obrigatórios: Certifique-se de que itens como estepe, triângulo, extintor (se optar por ter) e ferramentas estão

Ademais, basta ficar atento quanto à legislação local a fim de evitar possíveis problemas com à lei. É de suma importância que o condutor conheça todas as regras e normas de trânsito a fim de conseguir conduzir corretamente.

