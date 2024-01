Caixa Tem: rodada Pix de quase R$ 100 aos brasileiros com CPF na lista

A nova rodada de pagamentos do Vale gás está prestes a começar e promete beneficiar milhões de famílias em todo o Brasil. Através do aplicativo Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal planeja transferir um valor mínimo de R$ 100 para aproximadamente 5 milhões de famílias que preenchem os critérios estabelecidos pelo programa. Saiba mais sobre essa iniciativa que busca aliviar os custos do gás de cozinha para os brasileiros de baixa renda.

Caixa Tem: rodada Pix de quase R$ 100 aos brasileiros

O Vale gás é um benefício concedido pelo governo federal a cada dois meses, com o objetivo de auxiliar cidadãos de baixa renda a cobrir os custos do gás de cozinha. O valor do benefício é calculado com base na média nacional do preço do botijão de gás de 13kg, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Portanto, o valor do benefício geralmente não é inferior a R$ 100. Os pagamentos são efetuados por meio do aplicativo Caixa Tem, tornando o processo mais acessível e prático para os beneficiários.

O Vale gás é destinado a um grupo específico de famílias brasileiras, com uma estimativa de mais de 5 milhões de beneficiários. Os critérios para a elegibilidade do Auxílio gás incluem estar cadastrado no Cadastro Único, possuir renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa e ter prioridade para aqueles que recebem o Bolsa Família ou o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Calendário de Pagamento do Vale Gás em Fevereiro de 2024

O calendário de pagamento do Auxílio gás segue o mesmo padrão do Bolsa Família, com os depósitos sendo realizados de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do titular. Confira abaixo as datas de pagamento para o mês de fevereiro:

Final 1: 23/02

Final 2: 26/02

Final 3: 27/02

Final 4: 28/02

Final 5: 29/02

Final 6: 01/03

Final 7: 04/03

Final 8: 05/03

Final 9: 06/03

Final 0: 07/03

É importante destacar que os beneficiários do Auxílio gás têm a opção de movimentar o valor diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou de retirar o dinheiro pessoalmente em qualquer agência da Caixa Econômica. Isso proporciona flexibilidade e conveniência para aqueles que dependem desse auxílio para garantir o gás de cozinha em suas casas.

O Vale gás continua sendo uma iniciativa valiosa do governo federal para apoiar as famílias de baixa renda, garantindo o acesso a um recurso essencial como o gás de cozinha. O aplicativo Caixa Tem desempenha um papel fundamental na distribuição eficiente desses benefícios, facilitando o processo para os beneficiários e garantindo que o auxílio chegue às mãos de quem mais precisa. Mantenha-se atualizado sobre as datas de pagamento e outras informações relevantes para aproveitar ao máximo esse benefício crucial.

