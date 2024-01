Um cavalo da Islândia pode responder seus e-mails durante as férias

Imagine estar de férias e deixar que um cavalo responda seus e-mails de trabalho. Parece um cenário de fantasia, mas agora é uma realidade graças à criativa iniciativa islandesa chamada “Outhorse your email”. Esta proposta inovadora da equipe tecnológica da Inspired by Iceland oferece uma solução divertida e irônica para aliviar a carga de trabalho durante o período de descanso. Vamos mergulhar nesta ideia peculiar que mistura tecnologia, natureza e um toque de humor.

A “Outhorse your email” é uma abordagem refrescante e inusitada para lidar com o excesso de trabalho durante as férias. (Foto divulgação)

Um cavalo da Islândia pode responder seus e-mails

A Inspired by Iceland construiu um teclado especial, suficientemente grande para que cavalos possam caminhar sobre ele. Esse teclado foi instalado em áreas onde os cavalos podem passear livremente, transformando seus movimentos em respostas automáticas para e-mails de trabalho. Os cavalos são treinados para associar seus passos a letras e símbolos específicos, criando respostas humorísticas para os e-mails recebidos pelos funcionários em férias.

O objetivo principal da “Outhorse your email” é enviar uma mensagem clara e divertida: “Não me incomode, estou de férias”. Cada e-mail respondido pelos cavalos inclui uma imagem do Infobae, adicionando um elemento visual à comunicação.

Esta iniciativa não é apenas uma forma de aliviar o estresse no trabalho, mas também uma maneira criativa de enfatizar a importância de se desconectar e descansar. Os primeiros resultados mostram que as respostas inusitadas têm sido recebidas de forma positiva, contribuindo para um ambiente de trabalho mais leve e descontraído.

Participando da Experiência “Outhorse”

Para experimentar essa inovação, basta visitar o site “Outhorse seu email” e seguir as instruções. Depois, é necessário configurar a resposta automática no Gmail, que funcionará durante o período de descanso. Aqui está um guia rápido:

Abra o Gmail e clique em Configurações no canto superior direito. Desça até a seção Resposta automática. Ative a Resposta automática e defina o período, assunto e mensagem. Marque a opção para que apenas seus contatos recebam a resposta automática. Salve as alterações na parte inferior da página.

A “Outhorse your email” é uma abordagem refrescante e inusitada para lidar com o excesso de trabalho durante as férias. Além de ser uma solução criativa para o desafio de manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ela também traz um sorriso, lembrando-nos da necessidade de desacelerar e apreciar os momentos de descanso. Em um mundo cada vez mais conectado, às vezes, uma resposta gerada por um cavalo pode ser o lembrete perfeito para relaxar e desfrutar da vida fora do ambiente de trabalho.

