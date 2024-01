Lista de CPFs que podem sacar até mais de R$ 2 mil da Caixa este ano

O Saque-Aniversário do FGTS, uma modalidade que permite aos trabalhadores o acesso anual a uma parte dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), é uma oportunidade que muitos brasileiros aguardam para 2024.

Este ano, o governo brasileiro e a Caixa Econômica Federal anunciaram o calendário de saques, permitindo que os cidadãos planejem com antecedência seus saques de acordo com o mês de seu aniversário. Esta opção oferece uma alternativa de liquidez imediata para os beneficiários, sendo uma escolha estratégica para quem busca uma renda extra ou precisa de fundos para emergências.

O Saque-Aniversário é uma modalidade de retirada parcial do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O que é o Saque-Aniversário da Caixa?

O Saque-Aniversário é uma modalidade de retirada parcial do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que proporciona aos trabalhadores brasileiros a oportunidade de acessar anualmente uma parte dos recursos acumulados em suas contas do FGTS. Esta opção, introduzida em 2020, difere significativamente do tradicional Saque-Rescisão, que permite aos trabalhadores sacar o saldo total apenas em situações específicas, como demissão sem justa causa.

Ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador abre mão do direito de sacar o montante total em caso de demissão, mantendo, no entanto, o direito à multa rescisória de 40%. Esta modalidade é ideal para quem deseja ter um acesso regular e planejado a parte de seus fundos, oferecendo uma flexibilidade financeira adicional a cada ano.

Veja também: Salário de R$ 3.762: como colocar CPF na lista da Caixa

Como aderir ao Saque-Aniversário?

Para aderir ao Saque-Aniversário, o trabalhador deve realizar uma opção formal por meio do aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal. Uma vez que a escolha é feita, o saque torna-se disponível anualmente, no mês de aniversário do beneficiário, e pode ser retirado dentro de um período específico. O valor disponível para saque varia de acordo com o saldo total na conta do FGTS, seguindo uma tabela de alíquotas e adicionais definida pelo governo.

Esta modalidade de saque é uma excelente alternativa para quem busca uma renda extra anual ou precisa de um fundo de emergência, sem ter que esperar por uma situação de demissão para acessar os recursos do FGTS. Além disso, o Saque-Aniversário não afeta a garantia do FGTS em caso de aposentadoria, doenças graves ou outras situações previstas em lei que permitem o saque total.

Calendário de Saques

O calendário para 2024 é o seguinte, conforme o mês de nascimento do beneficiário.

Janeiro: 2 de janeiro a 29 de março

Fevereiro: 1º de fevereiro a 30 de abril

Março: 1º de março a 31 de maio

Abril: 1º de abril a 30 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 1º de junho a 31 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: 1º de setembro a 30 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 31 de dezembro

Novembro: 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

Dezembro: 1º de dezembro a 29 de fevereiro de 2025

Para realizar o Saque-Aniversário, o trabalhador deve optar por esta modalidade no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal. Uma vez feita a escolha, o saque estará disponível anualmente dentro do período estipulado para o mês de nascimento do beneficiário.

Você também pode gostar de: Concurso Caixa 2024: 4 mil vagas com salários de R$ 3,7 MIL para nível médio