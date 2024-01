Em pouco mais de 10 dias, milhares de trabalhadores poderão acessar uma parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) através do saque-aniversário. Mensalmente, novos grupos de trabalhadores ganham o direito de sacar entre 5% a 50% do saldo disponível em suas contas do FGTS.

Caixa CONFIRMA saque do FGTS extraordinário em fevereiro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo o Saque-Aniversário do FGTS

Para aproveitar essa modalidade, o trabalhador precisa abrir mão do saque-rescisão, optando por retiradas anuais. O prazo para aderir ao saque-aniversário vai até o final de fevereiro, e o valor fica disponível por dois meses após o mês de nascimento do trabalhador. Caso não sacado, o valor retorna à conta do FGTS.

Para solicitar o saque-aniversário, os trabalhadores podem acessar o site do FGTS, utilizar o aplicativo (disponível para Android e iOS), ou se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal. No aplicativo, após fazer login, basta escolher a opção “Saque-aniversário do FGTS”, concordar com os termos e confirmar a opção.

Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador perde o direito de sacar o montante total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

Veja também: Os 3 signos que terão CHUVA DE PIX e sorte a partir de hoje

Afinal, qual é o valor do saque-aniversário?

O valor a ser sacado varia conforme o saldo em conta, seguindo uma tabela de percentuais estabelecida pelo FGTS.

Trabalhadores que optam pelo saque-aniversário têm a possibilidade de contratar empréstimos usando como garantia o valor anual do saque. É possível simular o valor máximo do empréstimo pelo aplicativo do FGTS.

A Caixa Econômica Federal informa que para a simulação não é necessário optar antecipadamente pelo saque-aniversário. Agora, é possível antecipar até 5 parcelas, diferente da regra anterior que permitia apenas 3.

Cronograma de Saques do FGTS

O cronograma de saques é organizado de acordo com o mês de nascimento:

Janeiro: saques de janeiro a março

Fevereiro: saques de fevereiro a abril

Março: saques de março a maio

Abril: saques de abril a junho

Maio: saques de maio a julho

Junho: saques de junho a agosto

Julho: saques de julho a setembro

Agosto: saques de agosto a outubro

Outubro: saques de outubro a dezembro

Novembro: saques de novembro a janeiro de 2025

Dezembro: saques de dezembro a fevereiro de 2025

A modalidade de saque-aniversário do FGTS oferece aos trabalhadores uma oportunidade flexível de acessar seus fundos. Entender as regras, prazos e opções disponíveis é crucial para fazer escolhas informadas e aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo FGTS.

Veja também: Receita Federal libera carros com preço “antigo”: R$ 15 mil