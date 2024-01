2024 será o Ano do Dragão para os chineses; o que isso representa?

O Ano Novo Chinês de 2024, começando em 4 de fevereiro, traz consigo a majestosa energia do Dragão, regido pelo elemento Madeira e a polaridade Yang. Na cultura chinesa, o Dragão é um dos signos mais nobres e poderosos do zodíaco, simbolizando a capacidade de realizar o impossível e trazendo consigo um espírito de otimismo e ação.

Este ano promete ser um período de grandes descobertas e realizações, onde a coragem e o coração valente do Dragão estarão à frente, guiando as pessoas para concretizar seus objetivos e sonhos. O Ano do Dragão na astrologia chinesa não é apenas uma mudança no calendário, mas um convite para abraçar as energias dinâmicas e transformadoras que ele representa.

O Ano do Dragão, especificamente, é considerado um dos mais auspiciosos e poderosos dentro do ciclo do zodíaco chinês. (Foto divulgação)

Ano do Dragão para os chineses: o que representa?

O signo do Dragão traz em 2024 uma mistura de poder, criatividade e responsabilidade. Este ano é marcado pela busca de realizações grandiosas, onde a extravagância e a imaginação se unem para criar cenários marcantes e vibrantes.

Contudo, é importante manter o equilíbrio, evitando que o desejo de poder e dominação se sobreponha ao bem coletivo. A influência da Madeira Yang traz um forte impulso para a expansão e o crescimento, incentivando ações ousadas e decisivas. O Dragão, abençoado com um coração generoso e corajoso, nos inspira a sonhar grande e a perseguir esses sonhos com toda a determinação.

Para aproveitar ao máximo as energias do ano, é recomendável estabelecer metas claras e utilizar a criatividade e a afetividade como ferramentas para alcançar esses objetivos. O Ano do Dragão de Madeira Yang é uma oportunidade para todos nós avançarmos com confiança, abraçando as mudanças e os desafios com um espírito de aventura e otimismo.

O calendário chinês e o Ano do Dragão

O calendário chinês, também conhecido como lunissolar, é um sistema de tempo antigo que combina elementos lunares e solares para marcar o passar dos anos. Diferente do calendário gregoriano, amplamente utilizado no Ocidente, o calendário chinês é baseado em ciclos da lua e do sol, resultando em anos que começam em datas variáveis entre o final de janeiro e meados de fevereiro.

Cada ano no calendário chinês é associado a um dos doze animais do zodíaco chinês, que se repetem em um ciclo de 12 anos. Esses animais são: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cachorro e Porco. Cada animal do zodíaco tem características próprias e é acreditado influenciar a personalidade e o destino das pessoas nascidas sob seu signo.

O Ano do Dragão, especificamente, é considerado um dos mais auspiciosos e poderosos dentro do ciclo do zodíaco chinês. O Dragão, um símbolo de força, sorte e vitalidade, é o único animal mítico do zodíaco chinês e é frequentemente associado a qualidades como coragem, atitude visionária e ambição. As pessoas nascidas no Ano do Dragão são vistas como carismáticas, confiantes e capazes de grandes feitos.

A relação do calendário chinês com o Ano do Dragão é, portanto, uma de celebração e respeito por este signo imponente e suas influências percebidas sobre o ano e sobre aqueles que nascem sob seu signo. O Ano do Dragão é um tempo para sonhar grande e buscar a realização de objetivos com o espírito vigoroso e inspirador deste animal magnífico.

