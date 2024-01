Liberado! Que horas o Bolsa Família cai na conta em janeiro; valor atualizado

O ano de 2024 inicia com boas notícias para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Já se perguntou “Que horas o Bolsa Família cai na conta?” Pois bem, a primeira parcela de 2024 será liberada em breve, com o governo federal e a Caixa Econômica Federal já anunciando o calendário. Mas você sabe como verificar e o que fazer com o benefício? Vamos esclarecer estas dúvidas!

O Bolsa Família continua sendo um pilar fundamental para a sustentação de milhões de famílias brasileiras.

O Valor do Bolsa Família em 2024

Para as famílias em situação de vulnerabilidade, o Bolsa Família é um apoio essencial. Neste ano, o valor do benefício se mantém estável em R$ 600. Há, contudo, benefícios específicos e adicionais, dependendo da composição familiar e situação socioeconômica. Por exemplo, há o Benefício de Renda de Cidadania (BRC) para situações de extrema pobreza e o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) para famílias com crianças menores de 7 meses.

Mas afinal, quem tem direito ao Bolsa Família? Este benefício é destinado a famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Para serem elegíveis, as famílias devem ter uma renda por pessoa de até R$ 218,00 mensais. Além disso, é essencial estar cadastrado no Cadastro Único, processo que pode ser realizado através das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O programa não apenas busca garantir uma renda mínima, mas também incentiva a manutenção das crianças na escola e o acompanhamento de saúde, como a vacinação. Dessa forma, o Bolsa Família se configura como uma estratégia mais ampla de promoção social, contribuindo significativamente para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas.

Calendário de Pagamentos e Consulta

Mas a grande questão é: “Que horas cai o Bolsa Família?” Geralmente, o benefício é creditado nas primeiras horas do dia, normalmente até as 9h da manhã, no Caixa Tem. As datas variam conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Por exemplo, para NIS final 1, o pagamento será no dia 18 de janeiro. Importante: para consultar se o benefício já foi creditado, basta acessar o app Caixa Tem.

Abaixo, confira a lista completa com as datas de pagamento:

NIS final 1: 18 de janeiro NIS final 2: 19 de janeiro NIS final 3: 22 de janeiro NIS final 4: 23 de janeiro NIS final 5: 24 de janeiro NIS final 6: 25 de janeiro NIS final 7: 26 de janeiro NIS final 8: 29 de janeiro NIS final 9: 30 de janeiro NIS final 0: 31 de janeiro

Ao receber o Bolsa Família, as famílias têm a liberdade de utilizar o valor para suas necessidades. É possível realizar pagamentos, transferências ou mesmo sacar o valor em espécie. Para o saque, basta gerar um código no Caixa Tem e se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, correspondente Caixa Aqui ou lotérica.

O Bolsa Família continua sendo um pilar fundamental para a sustentação de milhões de famílias brasileiras. Com este benefício, o governo auxilia na mitigação da pobreza e promove a inclusão social. Fique atento às datas e utilize o benefício da melhor maneira possível!

