Nubank libera BOLADA e faz pagamento de PIX aos clientes com CPF na lista

O Nubank, conhecido como o “roxinho”, realizou um impressionante sorteio milionário, concedendo prêmios significativos a uma lista selecionada de CPFs. Neste ano de 2024, sortudos receberam um PIX de meio milhão de reais, marcando um momento notável para o banco digital.

Detalhes do Sorteio “N Chances de Ganhar”

A promoção “N Chances de Ganhar”, com um prêmio total de R$ 660 mil, culminou no grande sorteio final que ocorreu no último sábado, dia 13 de janeiro. Os participantes elegíveis para o sorteio eram clientes do Nubank que aderiram à promoção através do aplicativo do banco.

Os sorteios ocorreram semanalmente aos sábados, baseando-se nos resultados da Loteria Federal de cada semana. O período de sorteios se estendeu de 11 de novembro até 13 de janeiro de 2024. Durante este tempo, foram realizados oito sorteios.

Embora o sorteio final tenha ocorrido em 13 de janeiro, a lista oficial dos ganhadores só foi divulgada no dia 23 de janeiro, conforme estipulado pelo regulamento da promoção. Os participantes puderam conferir seus números de sorte diretamente no aplicativo do Nubank.

A promoção foi anunciada em outubro de 2023, distribuindo bilhetes da sorte desde o dia 23 de outubro até 26 de dezembro. Os clientes que acumularam bilhetes da sorte a cada R$ 100 gastos no cartão de crédito estavam elegíveis para o sorteio.

Como Funcionava a Promoção?

A cada R$ 100 em compras no cartão de crédito do Nubank, um cupom era gerado. Além disso, missões especiais ofereciam cupons adicionais, incentivando atividades como colocar R$ 100 numa caixinha, usar o cartão virtual, fazer compras no crédito acima de R$ 5 em dias diferentes, ativar o Open Finance e fazer compras por aproximação.

Os participantes puderam verificar seus bilhetes da sorte no aplicativo do Nubank, acessando a seção do cartão de crédito na tela inicial, tocando no ícone de ticket com o título “N Chances de Ganhar” e indo para “Meus bilhetes” para visualizar o histórico dos bilhetes.

O sorteio “N Chances de Ganhar” do Nubank transformou a vida financeira de vários de seus clientes, distribuindo prêmios significativos. Esse evento demonstra o comprometimento do Nubank em oferecer experiências únicas e valiosas para seus usuários, reforçando sua posição como uma instituição financeira inovadora e atenta às necessidades de seus clientes.

