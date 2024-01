INSS: benefício maior que salário mínimo anima aposentados e pensionistas em 2024

No próximo mês, beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem valores acima do salário mínimo terão um motivo para comemorar. Uma mudança significativa está a caminho, com um reajuste nos pagamentos de aposentadorias e pensões. Este ajuste, baseado na inflação, traz um alento e uma nova perspectiva para muitos aposentados e pensionistas em 2024.

O reajuste, uma medida importante em um período de incertezas econômicas, visa garantir que os benefícios se mantenham alinhados com o custo de vida atual. No entanto, é essencial entender como essas mudanças funcionarão e quais impactos elas terão nas finanças dos beneficiários.

Benefício maior para aposentados e pensionistas em 2024: Compreendendo o Reajuste

O cálculo do reajuste para os beneficiários do INSS foi detalhadamente explicado pelo advogado Roberto de Carvalho Santos, utilizando a tabela atual do Imposto de Renda (IR). É importante ressaltar que os beneficiários que já recebiam do INSS até janeiro de 2023 terão o reajuste aplicado de forma integral, enquanto aqueles que começaram a receber após fevereiro de 2023 terão um reajuste proporcional.

Para os beneficiários não isentos, o desconto do IR será aplicado sobre o valor reajustado. No entanto, há uma notícia positiva para os segurados a partir de 65 anos, que têm direito a uma cota extra de isenção do Imposto de Renda sobre o valor do benefício.

Mudanças na Isenção do Imposto de Renda

Em 2023, o governo federal aprovou um aumento significativo na faixa de isenção do Imposto de Renda, que agora é de R$ 2.112, um aumento de 10,92% em relação ao valor anterior de R$ 1.903,98. Além disso, foi instituído um desconto-padrão de R$ 528 aplicável a todas as faixas de renda. Essa mudança é um alívio para muitos, pois salários, aposentadorias e pensões de até R$ 2.640 agora são isentos do tributo.

A Receita Federal também concede uma parcela adicional de isenção, de R$ 1.903,98, para aposentados e pensionistas acima de 65 anos. Essas alterações são cruciais para compreender o impacto total do reajuste nas finanças pessoais dos beneficiários.

Vamos ilustrar com exemplos concretos. Um aposentado de 64 anos que recebia R$ 3.500 no ano passado verá seu benefício reajustado para R$ 3.629,85, resultando em um Imposto de Renda mensal de R$ 94,87. Por outro lado, um pensionista de 66 anos com um benefício anterior de R$ 4.500 experimentará um aumento real de R$ 157,73, com um desconto direto de apenas R$ 9,22 no benefício.

Essas mudanças no INSS representam mais do que apenas números ajustados. Elas refletem um esforço para adaptar os benefícios à realidade econômica atual, oferecendo um alívio financeiro bem-vindo para muitos aposentados e pensionistas. Com o planejamento adequado e a compreensão das novas regras, os beneficiários do INSS podem olhar para 2024 com mais segurança e otimismo.

