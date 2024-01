FESTA! Estado confirma feriados inéditos; 1 é prolongado

Os trabalhadores em São Paulo têm motivos de sobra para comemorar com a aprovação de duas novas leis de feriado para o ano de 2024. Essas mudanças trazem um feriado inédito e outro prolongado, proporcionando mais oportunidades de descanso e lazer.

Próximos feriados prolongados

O primeiro desses feriados é o aniversário da cidade de Taubaté, que tradicionalmente era comemorado em 5 de dezembro. No entanto, de acordo com o Projeto de Lei 209/2022, proposto pelo prefeito José Saud (MDB) e aprovado pelos vereadores, a data de comemoração foi alterada para 5 de fevereiro. Esta mudança aguarda a sanção do Poder Executivo.

Esta alteração não é meramente simbólica. Ela reflete uma reavaliação histórica, pois 5 de fevereiro marca o dia em que Taubaté deixou de ser uma vila para se tornar uma cidade. Em 2024, este feriado cairá em uma segunda-feira, resultando em um fim de semana prolongado de três dias de descanso para os moradores de Taubaté.

Outro feriado nacional é anunciado

Outra importante mudança no calendário de feriados é a inclusão do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, como um feriado nacional. A Lei 14.759, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oficializa a data em todo o território brasileiro. Anteriormente, o Dia da Consciência Negra era feriado apenas em algumas cidades. Agora, toda a nação poderá reconhecer e celebrar esta data significativa.

A adição desses feriados ao calendário de 2024 oferece aos trabalhadores mais dias para relaxar e recarregar as energias. Feriados são essenciais não apenas para o descanso, mas também para a celebração de eventos históricos e culturais importantes.

Além dos novos feriados, o próximo feriado nacional a ser observado em 2024 será a Sexta-Feira Santa, que ocorrerá no dia 29 de março. Este dia, que faz parte das celebrações da Semana Santa, é tradicionalmente um momento de reflexão e observância religiosa.

Essas mudanças no calendário de feriados são uma ótima notícia para os trabalhadores em São Paulo e em todo o Brasil. Eles representam não apenas mais tempo para descanso e lazer, mas também uma oportunidade para refletir sobre importantes aspectos culturais e históricos do país. Os novos feriados em Taubaté e o Dia da Consciência Negra como feriado nacional são marcos significativos que enriquecem o calendário cultural brasileiro.

