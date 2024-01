Novo robô lava a louça, limpa a casa e faz comida; vídeo mostra tudo

Uma inovação tecnológica surpreendente está a caminho de transformar as nossas casas: um robô desenvolvido pela Universidade de Stanford e DeepMind, uma divisão de automação e inteligência artificial do Google. Este robô não é apenas um assistente doméstico, mas um pioneiro em realizar atividades domésticas básicas com habilidade e eficiência.

Este projeto representa um passo significativo na jornada em direção a uma vida doméstica mais automatizada e eficiente. (Foto divulgação)

Novo robô lava a louça, limpa a casa e faz comida

O Mobile ALOHA é um exemplo brilhante da engenhosidade humana. Com habilidades que vão desde cozinhar camarão até limpar derramamentos e organizar móveis, este robô demonstra um avanço significativo na automação doméstica. Seus vídeos impressionantes mostram sua capacidade de realizar tarefas com precisão, transformando a maneira como pensamos sobre a gestão do lar.

Um aspecto notável deste projeto é seu custo relativamente baixo. Enquanto robôs capazes de tarefas complexas geralmente custam centenas de milhares de dólares, o Mobile ALOHA foi desenvolvido com um investimento inicial de apenas US$ 32 mil (aproximadamente R$ 156 mil). Isso foi possível graças à utilização de peças de robôs prontas para uso e hardware impresso em 3D, tornando a tecnologia mais acessível e prática.

Novo Robô: Um Processo de Aprendizado Inovador

O processo de ensino do Mobile ALOHA é igualmente fascinante. Para aprender a grelhar camarão, por exemplo, os pesquisadores controlaram o robô remotamente várias vezes, cada uma de maneira ligeiramente diferente. Isso permitiu que o robô aprendesse diversas formas de executar a mesma tarefa. Zipeng Fu, estudante de doutorado em Stanford e membro da equipe do projeto, destacou que executar uma tarefa 50 vezes pode aumentar a chance de o robô realizar autonomamente até 90%.

Outro aspecto encantador do projeto é sua natureza de código aberto. A equipe do projeto disponibiliza uma lista de peças e um guia para construir o dispositivo, incentivando a inovação e a colaboração. Além disso, os pesquisadores abordam o processo de desenvolvimento com uma atitude positiva, unindo os erros do robô em um compilado humorístico, mostrando que a inovação pode ser divertida e cheia de aprendizado.

Este projeto representa um passo significativo na jornada em direção a uma vida doméstica mais automatizada e eficiente. O Mobile ALOHA não é apenas um exemplo de inovação tecnológica, mas também um símbolo de acessibilidade e adaptabilidade no campo da robótica doméstica. Estamos testemunhando o início de uma era onde a gestão do lar será mais fácil, eficiente e até mesmo divertida.

Robôs já estão no mercado

Robôs no mercado de trabalho não são mais uma visão futurista, mas uma realidade presente. As inovações na tecnologia robótica têm trazido mudanças significativas em várias áreas, desde a indústria até o varejo, saúde, educação e comunicação. Vamos explorar como esses robôs estão sendo utilizados e quais são os benefícios que eles trazem para o nosso dia a dia.

Hoje, é possível encontrar robôs trabalhando em uma ampla gama de setores. Eles vão desde os assistentes virtuais, como chatbots usados em serviços online, até robôs que realizam tarefas físicas em ambientes industriais. Os chatbots, por exemplo, estão cada vez mais evoluídos, proporcionando interações quase humanas e melhorando a experiência do cliente em diversos serviços online.

Uma das principais vantagens dos robôs no mercado de trabalho é a capacidade de aumentar a produtividade e reduzir custos. Eles podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de pausas, o que os torna ideais para tarefas repetitivas ou que requerem alto nível de precisão. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também reduz os erros e desperdícios, traduzindo-se em economia significativa para as empresas.

