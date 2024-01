O tão aguardado concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para efetivos finalmente foi divulgado. Esta seleção integra o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente conhecido como o “Enem dos Concursos”, e oferece um total de 895 vagas imediatas.

Essas vagas abrangem cargos de níveis médio e superior, proporcionando ganhos que podem chegar a impressionantes R$10,8 mil mensais. Vale ressaltar que os novos servidores serão contratados pelo regime estatutário, garantindo, assim, estabilidade empregatícia após o período de estágio probatório.

No geral, o concurso IBGE para efetivos contempla uma variedade de vagas distribuídas em 7 dos 8 blocos temáticos disponíveis no Concurso Unificado. A única exceção é o “Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor”. Portanto, é uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam ingressar na carreira pública com remunerações atrativas e a segurança da estabilidade profissional.

Concurso do IBGE contempla nível médio e soma 800 vagas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas são as vagas disponíveis

Leia mais: Mais de 60 milhões de brasileiros comemoram o novo salário

Nível Médio:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas;

Nível Superior:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas;

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas;

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas.

Agora, vamos detalhar as remunerações oferecidas para cada cargo no IBGE. Essas informações são essenciais para que você possa iniciar sua preparação de forma adequada e aproveitar esta excelente oportunidade.

Salários Oferecidos:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (nível médio): Valor a ser definido no edital;

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior): Valor a ser definido no edital;

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior): Valor a ser definido no edital;

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior): Valor a ser definido no edital.

Entretanto, veja os valores anteriores referentes ao mesmo cargo efetivo:

Nível Superior – Analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura e Tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas:

Inicial (vencimento básico + GDIBGE): R$ 9.252,43

Inicial (com retribuição de titulação de aperfeiçoamento/especialização): R$ 9.726,86

Inicial (com retribuição de titulação de mestre): R$ 10.201,28

Inicial (com retribuição de titulação de doutor): R$ 11.346,61

Nível Superior – Pesquisadores em Informações Geográficas e Estatísticas:

Inicial (vencimento básico + GDIBGE): R$ 10.234,07

Inicial (com retribuição de titulação de aperfeiçoamento/especialização): R$ 10.775,40

Inicial (com retribuição de titulação de mestre): R$ 11.315,14

Inicial (com retribuição de titulação de doutor): R$ 12.707,87

Nível Médio – Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas:

Inicial (vencimento básico + GDIBGE): R$ 4.008,22

Inicial (Gratificação por Qualificação I): R$ 4.480,52

Inicial (Gratificação por Qualificação II): R$ 4.905,59

Inicial (Gratificação por Qualificação III): R$ 5.713,22

Leia mais: Maior concurso público da história sai em 1 semana

Inscrições IBGE 2024

O processo de inscrição no aguardado concurso IBGE para efetivos é crucial para participar desta oportunidade. As inscrições estarão abertas no período de 19 de janeiro a 9 de fevereiro e podem ser realizadas de maneira simples pela internet.

Aqui está o passo a passo para se inscrever:

Acesse o site oficial do GOV.br, onde as inscrições estarão disponíveis.

É possível realizar todo o processo de inscrição por meio do aplicativo oficial do programa, tornando a experiência mais conveniente.

Ao iniciar a inscrição, você deverá selecionar o bloco temático ao qual as vagas do IBGE estão vinculadas. Importante destacar que é permitida a inscrição em apenas um dos blocos temáticos disponíveis.

Primeiro, escolha o bloco de interesse e, em seguida, elenque as carreiras que deseja concorrer por ordem de prioridade, desde que atenda aos requisitos necessários para cada uma delas.

Taxa de inscrição

R$60 para cargos de nível médio;

R$90 para cargos de nível superior.

É importante mencionar que haverá isenção da taxa de inscrição para aqueles que se enquadrarem em uma das seguintes situações:

Inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico);

Doadores de medula óssea;

Tenham sido bolsistas do ProUni;

Tenham sido financiados pelo Fies.

Seguindo essas etapas, você estará apto a se inscrever para o concurso IBGE, garantindo sua participação nessa oportunidade de carreira pública.