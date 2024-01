Da rua para a faculdade: garota órfã passa em 1º lugar no Paraná

A história de Vanusa Jaqueline dos Santos é um verdadeiro exemplo de resiliência e determinação. Aos 21 anos, após enfrentar a adversidade de viver nas ruas do Paraná e a perda trágica de ambos os pais, Vanusa conquistou uma vitória impressionante: ela foi aprovada em primeiro lugar no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sua jornada, marcada por obstáculos e superação, é uma fonte de inspiração e motivação para todos nós.

Rumo à faculdade: Garota órfã passa em 1º lugar no Paraná

Vanusa enfrentou desafios inimagináveis desde cedo. Perdeu sua mãe em um acidente de carro aos 11 anos e, cinco anos mais tarde, seu pai faleceu devido a um câncer. Essa série de eventos trágicos levou Vanusa a um caminho de incertezas e dificuldades, encontrando-se, eventualmente, sem um lar.

Contudo, mesmo nas circunstâncias mais adversas, ela não perdeu a esperança e a vontade de lutar por um futuro melhor. Vendendo paçoca nas ruas, ela conseguiu economizar o suficiente para comprar um celular e utilizava o wi-fi da rodoviária local para estudar, demonstrando uma força de vontade e dedicação incomparáveis.

A determinação de Vanusa em melhorar sua vida através da educação se manifestou de maneira extraordinária. Com o apoio da psicóloga do Centro POP, que cobriu sua taxa de inscrição, ela se inscreveu no vestibular da UEPG.

Vanusa não apenas conseguiu a aprovação, mas também alcançou o primeiro lugar na seleção pelo sistema de cotas de escola pública e o quinto lugar pelo sistema de cotas universal. Essa conquista não é apenas um testemunho de sua inteligência, mas também de sua tenacidade e capacidade de superar as adversidades.

Com a comunidade ao seu redor mobilizando-se para oferecer apoio financeiro, Vanusa agora tem um lugar para chamar de lar. Ela alugou um quarto no centro da cidade e está pronta para iniciar seu curso de Letras na modalidade de Educação à Distância (EaD). Essa oportunidade marca um novo capítulo em sua vida, um onde ela pode perseguir seus sonhos acadêmicos e construir um futuro promissor.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizada no estado do Paraná, Brasil, é uma instituição de ensino superior reconhecida por sua excelência acadêmica e compromisso com a educação de qualidade. Fundada em 1970, a UEPG rapidamente se estabeleceu como um importante centro de conhecimento e pesquisa, atraindo estudantes de diversas regiões do país.

Com uma ampla gama de cursos de graduação e pós-graduação, a universidade oferece uma formação abrangente e atualizada, alinhada às necessidades do mercado de trabalho e às últimas tendências em diversas áreas do conhecimento.

Além de seu rigor acadêmico, a UEPG destaca-se pela sua infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado, composto por profissionais renomados em suas áreas de atuação. A universidade é também um polo de pesquisa e inovação, com diversos projetos e programas que contribuem significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico da região e do país.

Com um ambiente acadêmico estimulante e uma cultura de inclusão e diversidade, a UEPG não apenas forma profissionais competentes, mas também cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea.

