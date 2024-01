Pipoca e TV: 10 filmes que os brasileiros estão amando HOJE

Em um panorama cinematográfico vibrante, o cinema brasileiro e internacional continua a surpreender e encantar os espectadores no Brasil. O final de 2023 e início de 2024 foram marcados por disputas acirradas nas bilheterias, destacando-se não apenas produções internacionais, mas também filmes nacionais que conquistaram o coração do público.

Dentre os destaques, “Minha Irmã e Eu”, uma comédia genuinamente brasileira protagonizada por Ingrid Guimarães e Tata Werneck, brilha por sua história envolvente e humor característico, mostrando a força do cinema nacional.

Cada um desses filmes oferece uma experiência única, refletindo a diversidade e riqueza do cinema atual. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

10 filmes que os brasileiro estão amando

O cinema brasileiro, em particular, tem mostrado sua força e relevância, com produções que não apenas agradam o público mas também trazem narrativas ricas e diversificadas. Essa mistura de gêneros e origens no top 10 dos filmes mais assistidos no Brasil é um testemunho da paixão do brasileiro pela sétima arte, evidenciando um mercado cada vez mais aberto a diferentes tipos de histórias e experiências cinematográficas.

Portanto, se você está procurando algo novo para assistir, essa lista de filmes mais assistidos no Brasil é um ótimo ponto de partida. Com uma combinação de aventura, humor, emoção e fantasia, esses filmes prometem levar os espectadores a uma jornada inesquecível, direto do conforto do seu sofá. Então pegue sua pipoca e prepare-se para uma maratona de filmes que estão conquistando o Brasil!

Veja também: Filme favorito ao Oscar chega ao streaming; corra para ver

Veja lista completa

1. Aquaman 2: O Reino Perdido

Gênero: Aventura / Super-herói

Sinopse: Continuação do sucesso de 2018, este filme traz novamente Jason Momoa no papel do herói aquático da DC. Em “O Reino Perdido”, Aquaman enfrenta novos desafios submarinos em uma trama repleta de ação, efeitos especiais impressionantes e um mergulho profundo na mitologia do personagem.

2. Wish: O Poder dos Desejos

Gênero: Animação / Fantasia

Sinopse: Uma homenagem aos 100 anos da Disney, esta animação leva o espectador ao reino fictício de Rosas. Aqui, todos os desejos são realizados, criando uma narrativa cheia de magia e aventura. Ideal para toda a família, o filme encanta com sua arte e mensagens positivas.

3. Minha Irmã e Eu

Gênero: Comédia

Sinopse: Estrelado por Ingrid Guimarães e Tata Werneck, este filme é uma comédia que aborda a relação entre duas irmãs com personalidades opostas. Repleto de humor e situações cômicas, a trama se desenrola em uma aventura para reencontrar a mãe no interior de Goiás.

4. Patos

Gênero: Animação / Família

Sinopse: “Patos” é uma animação encantadora que cativa o público infantil e também os adultos. Com uma história que gira em torno da vida e aventuras de patos, este filme é uma opção divertida e leve para um momento de lazer em família.

5. Mamonas Assassinas: O Filme

Gênero: Biografia / Musical

Sinopse: Este filme biográfico retrata a trajetória da icônica banda brasileira Mamonas Assassinas. Com um olhar sensível e detalhado, o filme homenageia a banda, trazendo momentos de sua história repletos de música, humor e emoção.

6. Wonka

Gênero: Aventura / Fantasia

Sinopse: Baseado no universo de “Charlie e a Fábrica de Chocolate”, “Wonka” explora as origens do excêntrico Willy Wonka, apresentando uma nova perspectiva sobre este amado personagem e seu mundo mágico de doces e invenções.

7. Priscila

Gênero: Drama

Sinopse: “Priscila” é um drama emocionante que retrata a jornada de superação e descoberta de uma jovem. A narrativa profunda e comovente leva o espectador a refletir sobre temas importantes e a resiliência humana.

8. Napoleão

Gênero: Histórico / Drama

Sinopse: Este filme traz uma visão cinematográfica sobre a vida de Napoleão Bonaparte, explorando tanto seus feitos históricos quanto sua vida pessoal. Uma obra que mistura drama, história e a complexidade de um dos maiores líderes da história.

9. Godzilla: Minus One

Gênero: Ação / Ficção Científica

Sinopse: Em uma nova abordagem da franquia Godzilla, este filme traz uma trama intensa onde a humanidade enfrenta uma nova ameaça. Com efeitos visuais deslumbrantes e cenas de ação empolgantes, é um prato cheio para os fãs de monstros gigantes e ficção científica.

10. Renaissance: A Film by Beyoncé

Gênero: Documentário / Musical

Sinopse: Este documentário musical oferece uma visão íntima sobre a vida e a carreira da icônica cantora Beyoncé. Com performances exclusivas e um olhar nos bastidores, o filme é um retrato fascinante de uma das maiores artistas do nosso tempo.

Veja também: Novo catálogo dos streamings neste final de semana; confira