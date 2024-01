Motoristas podem pagar MENOS no pedágio, mas só se cumprirem esses requisitos

Para os motoristas brasileiros, uma boa notícia surge no horizonte das estradas: a possibilidade de pagar menos em pedágios, graças ao novo programa do governo, o “Parceiros do Bom Condutor”. Este programa, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), visa oferecer descontos e outras vantagens para motoristas que demonstram um compromisso com a segurança no trânsito. Confira mais sobre.

Consequências do motorista não pagar pedágio

Seja para viagens curtas ou longas, a lazer ou a trabalho, é comum que os motoristas encontrem pedágios nas estradas. Entender o que é evasão de pedágio e como evitá-la é crucial. A evasão de pedágio, ou “furar o pedágio”, ocorre quando o motorista passa pela praça de pedágio sem efetuar o pagamento devido.

Embora possa parecer uma infração improvável, é mais comum do que se imagina. Nos primeiros cinco meses de 2023, houve um aumento significativo nesse tipo de infração, com um crescimento de 62% em rodovias importantes como a Fernão Dias. Esse aumento reflete uma preocupante tendência de desrespeito às regras de trânsito.

Os números são alarmantes: quase 346 mil registros de evasão de pedágio apenas na rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, de janeiro a abril de 2023. Esses dados, coletados pela Arteris, uma empresa que administra estradas em vários estados brasileiros, evidenciam a necessidade de conscientização sobre as consequências dessa infração.

O valor da multa por evasão de pedágio no Brasil é de R$195,23. Além disso, essa infração é considerada grave e acarreta a adição de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. É importante destacar que a evasão de pedágio não é apenas uma questão financeira, mas também uma infração às regras de trânsito, podendo levar a outras consequências legais além da multa e dos pontos na CNH.

Motoristas podem pagar MENOS no pedágio

O critério para se beneficiar desses descontos é simples: não ter recebido multas nos últimos 12 meses. Ao se registrar no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNCP), também conhecido como Cadastro Positivo de Condutores, os motoristas adimplentes podem se qualificar para este benefício, que é realizado através do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no portal de serviços do Senatran. Esta iniciativa não só recompensa os bons motoristas, mas também promove um trânsito mais seguro e consciente.

Para se tornar um parceiro do Bom Condutor, órgãos, entidades públicas e empresas privadas podem se cadastrar junto à Senatran. O objetivo é promover a saúde e o bem-estar no trânsito, estabelecendo parcerias que beneficiem tanto os condutores quanto as empresas participantes. Uma vez cadastradas, estas instituições podem oferecer descontos e isenções de taxas em serviços variados, incluindo estacionamento, pedágio, locação e seguro automotivo.

Os motoristas registrados no RNCP, por sua vez, ganham acesso a essas vantagens, incentivando a direção responsável e premiando aqueles que mantêm um histórico limpo de infrações de trânsito. Assim, o programa não apenas recompensa bons comportamentos nas estradas, mas também contribui para a construção de um trânsito mais seguro e harmonioso para todos.

