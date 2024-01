MENOR praia do Brasil pode bater recorde MUNDIAL

O Brasil, conhecido por suas praias paradisíacas e um vasto litoral, está pleiteando um lugar no Guinness Book por possuir a menor praia do mundo. Localizada no litoral norte de São Paulo, a praia, conhecida como Ilha Rachada ou Ilha da Selinha, é uma pequena faixa de areia situada entre dois grandes costões rochosos e coberta pela vegetação predominante da Mata Atlântica.

Vamos explorar as características únicas dessa praia e os esforços da prefeitura para torná-la uma atração turística oficial e reconhecida mundialmente.

Os esforços para tornar este recorde uma realidade refletem a riqueza natural e a beleza das praias brasileiras. (Foto divulgação)

MENOR praia do Brasil : Uma Maravilha Natural

A Ilha Rachada, a cerca de 2 km da costa, consiste em uma minúscula faixa de areia, acessível apenas de barco. Devido ao seu tamanho e localização, ainda não há uma medição oficial de sua extensão, um fator crucial para estabelecer o recorde no Guinness Book.

A ilha é um atrativo visual, embora não seja permitido o desembarque para registro físico. A prefeitura de Ubatuba desenvolve planos para oficializar a ilha como atração turística, cumprindo os critérios para inclusão no livro dos recordes.

Veja também: Repelente natural contra os borrachudos em casa ou na praia

Iniciativa para o Guinness Book

A administração de Ubatuba está empenhada em incluir a Ilha Rachada no Guinness Book. O processo de candidatura ao título de menor praia do mundo é um passo importante para colocar a cidade em um patamar de maior visibilidade turística. O Guinness Book, consultado sobre o assunto, informou que até o momento não possui um título registrado para a menor praia do mundo, abrindo espaço para essa conquista por Ubatuba.

A menor praia do mundo, localizada na Ilha Rachada em Ubatuba, São Paulo, é mais do que apenas uma curiosidade geográfica; é uma potencial conquista mundial que colocaria a região em destaque no cenário turístico global. Os esforços para tornar este recorde uma realidade refletem a riqueza natural e a beleza das praias brasileiras, oferecendo uma nova atração para turistas nacionais e internacionais. A expectativa é alta para que essa pequena maravilha se torne uma atração reconhecida, trazendo ainda mais encanto e singularidade ao litoral norte paulista.

Explorando Outras Ilhas Famosas do Brasil

Além da Ilha Rachada, o Brasil abriga diversas ilhas famosas, cada uma com suas características únicas e encantos naturais. Entre elas está a Ilha de Fernando de Noronha, um paraíso ecológico e Patrimônio Mundial da UNESCO, conhecida por suas águas cristalinas, rica vida marinha e praias de beleza estonteante como a Baía do Sancho.

Outro destino notável é a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que atrai visitantes com suas trilhas ecológicas, praias paradisíacas como Lopes Mendes, e uma história rica, marcada pela presença de um antigo presídio. Também merece destaque a Ilha do Mel, no Paraná, um refúgio ecológico com praias deslumbrantes e um farol histórico, oferecendo um ambiente tranquilo e preservado para os amantes da natureza.

As ilhas brasileiras são verdadeiros tesouros naturais, cada uma apresentando uma experiência única para os visitantes. A Ilha de Marajó, por exemplo, é a maior ilha fluvio-marítima do mundo, localizada na foz do Rio Amazonas e famosa por sua cultura, fauna e flora ricas. Já a Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, é conhecida por suas praias de águas calmas, o histórico Forte Orange e a rica biodiversidade da área protegida do Projeto Peixe-Boi.

Veja também: Perigo de vida: temperaturas vão QUEBRAR RECORDES nesta onda de calor; confira