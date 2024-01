Recorde em 2023: “Não Me Perturbe” continua bloqueando ligações em 2024; saiba como

O serviço “Não Me Perturbe”, em 2023, registrou um crescimento impressionante de 88% na sua base de usuários, alcançando a marca de mais de 12 milhões de números de telefone registrados para não receber chamadas de telemarketing e de crédito consignado. Essa plataforma online, lançada em julho de 2019, tem sido um forte aliado dos consumidores na luta contra o assédio comercial, especialmente das empresas de telecomunicações e bancos. Vamos discutir o impacto dessa ferramenta em 2023 e como ela tem auxiliado as pessoas a se protegerem de ligações invasivas, além de explorar o processo de cadastro no serviço.

O Impacto do “Não Me Perturbe”

O “Não Me Perturbe” é uma iniciativa regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e implementada pelas empresas de telecomunicações e bancos, criada com o propósito de dar aos consumidores o poder de escolha sobre receber ou não ligações de telemarketing. Este serviço permite que os usuários registrem seus números de telefone numa lista nacional de bloqueio, impedindo que empresas de telefonia, TV por assinatura e instituições financeiras realizem chamadas indesejadas para fins comerciais.

A plataforma é uma resposta direta às crescentes reclamações sobre o excesso de ligações de telemarketing, oferecendo uma solução prática e eficiente para proteger a privacidade e reduzir o incômodo causado por essas chamadas intrusivas. Com o “Não Me Perturbe”, os consumidores têm uma ferramenta valiosa para gerenciar e controlar suas interações com as empresas, promovendo uma experiência de comunicação mais respeitosa e menos invasiva.

O “Não Me Perturbe” demonstrou ser uma estratégia eficaz na redução do telemarketing abusivo. Com o aumento significativo de usuários, fica evidente que mais pessoas estão buscando maneiras de proteger sua privacidade e evitar abordagens comerciais indesejadas. O serviço atua como um filtro eficiente, impedindo que empresas de telecomunicações e bancos realizem chamadas não solicitadas para os números cadastrados.

O Distrito Federal lidera o ranking em termos proporcionais de números cadastrados, com 82% de todos os telefones pertencentes ao DF registrados na plataforma. São Paulo, em termos absolutos, aparece com a maior base de usuários, contabilizando 5,52 milhões de números registrados.

Como Se Cadastrar no “Não Me Perturbe”

Para fazer uso do “Não Me Perturbe”, os usuários podem se cadastrar através do site oficial ou pelo aplicativo oficial da plataforma. O processo é simplificado e pode ser realizado em poucos passos. Uma vez cadastrado, o bloqueio das ligações indesejadas é efetuado no prazo de até 30 dias.

Em 2023, a Conexis Brasil fortaleceu a estratégia de proteção ao consumidor com o lançamento de um aplicativo do “Não Me Perturbe”, tornando o cadastro ainda mais acessível e prático. Este avanço é um marco importante na luta contra o assédio comercial e na proteção da privacidade dos consumidores.

O “Não Me Perturbe” se consolidou em 2023 como uma ferramenta essencial para os consumidores que desejam proteger sua privacidade e evitar ligações de telemarketing e de crédito consignado. Com seu processo de cadastro simples e eficaz, a plataforma garante uma barreira efetiva contra o assédio comercial, permitindo que os usuários controlem melhor quem tem acesso a eles por telefone. À medida que mais pessoas se conscientizam e aderem ao serviço, espera-se que a prática de telemarketing abusivo continue a diminuir, promovendo um ambiente mais respeitoso e menos invasivo para todos.

