Números da sorte para cada signo entre 12 e 15 de janeiro

À medida que nos aproximamos do fim de semana de 12 a 15 de janeiro, a astrologia traz previsões interessantes para cada signo do zodíaco, incluindo os números da sorte que podem trazer novas conquistas. Cada signo possui um dia específico neste fim de semana que se destaca como sendo o mais afortunado, juntamente com números mágicos que podem abrir caminhos para oportunidades surpreendentes.

Vamos explorar as previsões astrológicas para o fim de semana, detalhando os dias de sorte e os números mágicos para cada signo, oferecendo um guia para quem deseja se sintonizar com as energias positivas do universo.

Os números da sorte exercem uma influência significativa nas decisões e comportamentos das pessoas. (foto: jeane de Oliveira/ noticiadamanha.com.br)

O Número da Sorte

Números da sorte são uma crença popular e um conceito cultural que atravessa diversas sociedades ao redor do mundo, associados frequentemente à boa fortuna e eventos positivos na vida de um indivíduo. Esses números são muitas vezes considerados mágicos ou especiais, tendo um significado pessoal, cultural ou espiritual. Em muitas culturas, certos números são vistos como portadores de boa sorte devido a suas propriedades únicas, associações históricas ou conexões religiosas.

Por exemplo, na China, o número 8 é considerado extremamente auspicioso, pois sua pronúncia é semelhante à palavra para “prosperidade”. Já no Ocidente, o número 7 é frequentemente associado à sorte, devido à sua presença em diversas tradições culturais e religiosas. Esses números podem ser utilizados em várias situações, desde escolher datas para eventos importantes até jogar em loterias ou tomar decisões cotidianas.

Veja também: 4 signos devem terminar janeiro namorando

Os Números da Sorte para Cada Signo

Áries (21 de março a 19 de abril)

Dia de Sorte: Sábado

Sábado Números da Sorte: 09 e 21

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Dia de Sorte: Domingo

Domingo Números da Sorte: 01 e 27

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Dia de Sorte: Sábado

Sábado Números da Sorte: 06 e 51

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Dia de Sorte: Sexta-feira

Sexta-feira Números da Sorte: 04 e 55

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Dia de Sorte: Sexta-feira

Sexta-feira Números da Sorte: 06 e 19

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Dia de Sorte: Sábado

Sábado Números da Sorte: 17 e 20

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Dia de Sorte: Sexta-feira

Sexta-feira Números da Sorte: 27 e 30

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Dia de Sorte: Sábado

Sábado Números da Sorte: 23 e 39

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Dia de Sorte: Sexta-feira

Sexta-feira Números da Sorte: 02 e 06

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Dia de Sorte: Sexta-feira

Sexta-feira Números da Sorte: 09 e 26

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Dia de Sorte: Sábado

Sábado Números da Sorte: 15 e 24

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Dia de Sorte: Domingo

Domingo Números da Sorte: 08 e 31

Os astros revelam que cada signo do zodíaco tem uma oportunidade especial para a sorte neste fim de semana de 12 a 15 de janeiro. Com a identificação dos dias mais afortunados e os números da sorte, os indivíduos de cada signo podem se sentir encorajados a tentar a sorte em diferentes áreas de suas vidas, seja em jogos, decisões importantes ou até mesmo em pequenos gestos do cotidiano. Essas previsões astrológicas oferecem uma chance de sintonizar com as energias positivas do universo, abrindo caminho para novas conquistas e momentos de alegria.

Veja também: Pontos fracos de cada signo: os “inimigos” não resistem