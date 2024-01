Empréstimo do “salário garantido” é aprovado até com CPF negativado; veja como

Você já ouviu falar do empréstimo com garantia de salário, também conhecido como empréstimo consignado? Esta modalidade de crédito tem se popularizado como uma solução viável para quem busca um empréstimo, inclusive para aqueles com CPF negativado. Neste artigo, vamos mergulhar nos detalhes do empréstimo com garantia de salário, explorando como funciona, quem pode se beneficiar e se realmente vale a pena.

O empréstimo com garantia de salário emerge como uma solução eficaz para quem precisa de dinheiro rapidamente, inclusive para aqueles que estão com o nome sujo. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Empréstimo do “salário garantido”

O empréstimo com garantia de salário se destaca por ter as parcelas descontadas diretamente do salário ou benefício do contratante. Isso oferece à instituição financeira uma garantia de pagamento, possibilitando a oferta de taxas de juros mais baixas. Esta modalidade é ideal para quem precisa de dinheiro mas enfrenta dificuldades em acessar outros tipos de financiamento.

O empréstimo consignado se torna ainda mais atraente por estar disponível até para pessoas com restrições no CPF, abrindo uma porta para quem está negativado e necessita de recursos financeiros.

Podem solicitar o empréstimo com garantia de salário funcionários públicos, militares, aposentados e pensionistas do INSS, beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), e trabalhadores de empresas privadas que tenham convênio com uma instituição financeira.

Para aposentados e pensionistas do INSS, essa modalidade é ainda mais vantajosa devido às taxas de juros geralmente mais baixas. Além disso, a natureza do desconto em folha diminui o risco de inadimplência, tornando o empréstimo consignado uma opção segura tanto para o credor quanto para o devedor.

Outros tipos de empréstimo

Além do empréstimo consignado, existem outras opções de crédito disponíveis para trabalhadores assalariados, cada uma com suas características e vantagens. O empréstimo pessoal, por exemplo, é uma opção flexível que não exige garantia e pode ser contratada por quase qualquer pessoa. Esta modalidade é ideal para quem precisa de dinheiro de forma rápida e não possui garantias para oferecer.

No entanto, é importante estar atento às taxas de juros, que costumam ser mais altas em comparação ao empréstimo consignado. Outra opção é o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, onde o bem do contratante é utilizado como garantia. Isso geralmente permite obter taxas de juros mais baixas, mas exige cautela, pois em caso de inadimplência, o bem pode ser penhorado.

Além dessas opções, há também a antecipação do 13º salário, que pode ser uma alternativa interessante para quem precisa de dinheiro rapidamente e está disposto a esperar até o final do ano para quitar o empréstimo. Para os trabalhadores com saldo no FGTS, o empréstimo FGTS, mais conhecido como antecipação do saque-aniversário, é uma opção que utiliza o saldo do fundo como garantia.

As taxas de juros nesta modalidade costumam ser mais baixas, e o pagamento do crédito é feito diretamente na conta do fundo de garantia, o que pode ser uma solução viável para quem tem saldo suficiente e busca uma alternativa de crédito com condições favoráveis.

