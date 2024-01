Quais são os gastos de um bilionário; confira por que precisam de tanto

Você já se pegou imaginando por que os super-ricos gastam somas exorbitantes em sua rotina diária? No mundo onde dinheiro é sinônimo de possibilidades ilimitadas, os bilionários buscam mais do que apenas produtos – eles procuram experiências únicas e, muitas vezes, são os pioneiros em adotar inovações extravagantes, incluindo no segmento de entretenimento e tecnologia. Vamos desvendar os mistérios por trás dos altos gastos da elite mundial e entender por que eles têm necessidade de tanto.

Longe do alcance do cidadão comum, a elite financeira flerta com um estilo de vida que toca as bordas da imaginação, onde cada desejo materializa-se sem hesitação. (Foto divulgação)

O Custos Astronômicos do Luxo

Imagine ter o poder de transformar todos os seus caprichos em realidade. Os bilionários vivem a vida que muitos só observam em filmes e revistas. Jantares de gala que custam mais do que um carro popular, roupas que valorizam mais do que alguns imóveis, e entretenimentos que somam milhões, como yates privativos e pianos de cauda dignos de concertos.

Segundo o Índice Anual de Custo da Vida Luxuosa (IACVL), reportado pela Forbes, viver no mais alto padrão sofreu um aumento de 4,9% no último ano, sugerindo que até para os ricos, o custo de manter tal estilo de vida está se tornando mais salgado. Curioso é que entre os itens de alta significância nesta lista, encontramos itens tecnológicos e de entretenimento que estão nas fronteiras do conhecimento humano, incluindo gadgets de última geração e consoles de jogos customizados.

Ademais, os gastos em lazer e entretenimento cresceram 7,4% – uma prova de que os ricos também buscam diversão e escapismo. Mas ao invés de limitar-se aos lançamentos mais recentes do PlayStation ou Xbox, eles optam por experiências ainda mais imersivas e exclusivas. Pense em sistemas de realidade virtual personalizados ou em salas de jogos que são obras de arte tecnológicas.

Lista de Gastos Principais dos Bilionários

Da alta culinária aos esportes aquáticos, do lazer refinado às últimas tendências da moda, cada detalhe é meticulosamente escolhido para assegurar que a vida no topo é nada menos que extraordinária. Vamos, pois, mergulhar nas profundezas dessa opulência e explorar os variados gastos que definem o quotidiano dos mais ricos entre os ricos.

Jantares de Gala: US$ 13.320, um aumento de 9% – serviço de catering para um jantar de três pratos para 40 pessoas da Ridgewells, Maryland.

Vestuário Personalizado: US$ 10.020, um aumento de 7% – uma dúzia de camisas de algodão feitas sob medida pela Turnbull & Asser de Londres.

Facilidades Aquáticas: US$ 4.760.000, um aumento de 5,8% – a construção de uma piscina olímpica.

Atendimento Psiquiátrico: US$ 500 por sessão de 45 minutos, um aumento de 5,3% – consulta com psiquiatra no Upper East Side.

Entretenimento High-End:

Ópera : US$ 5.880, um aumento de 2,1% – dois ingressos para seis performances de sábado à noite, assentos Premium no Metropolitan Opera, Nova York.

: US$ 5.880, um aumento de 2,1% – dois ingressos para seis performances de sábado à noite, assentos Premium no Metropolitan Opera, Nova York. Piano de Cauda : US$ 217.300, um aumento de 9,5% – Modelo D concert-grand da Steinway & Sons, Nova York.

: US$ 217.300, um aumento de 9,5% – Modelo D concert-grand da Steinway & Sons, Nova York. Iate a Motor : US$ 63.000.000, um aumento de 21,2% – Amels 60.

: US$ 63.000.000, um aumento de 21,2% – Amels 60. Iate à Vela : US$ 3.115.000, um aumento de 7,4% – Oyster 595.

: US$ 3.115.000, um aumento de 7,4% – Oyster 595. Escopetas Esportivas: US$ 340.880, um aumento de 17,3% – Par de calibre 12 da Purdey & Sons.

Acessórios de Luxo:

Relógio : US$ 27.800, um aumento de 4,5% – Modelo Royal Oak da Audemars Piguet.

: US$ 27.800, um aumento de 4,5% – Modelo Royal Oak da Audemars Piguet. Bolsa de Mão: US$ 10.200, um aumento de 2% – Chanel Maxi 2.55 preta, pele de bezerro envelhecida.

Alimentação Exclusiva:

Caviar : US$ 12.980, um aumento de 1% – Quilo de Ossetra Special Reserve da Petrossian.

: US$ 12.980, um aumento de 1% – Quilo de Ossetra Special Reserve da Petrossian. Champanhe: US$ 2.792,94 – Caixa de Krug Vintage Brut de 2008 de Astor Wine & Spirits.

Para o Lar:

Flores : US$ 11.400, um aumento de 12% – arranjos sazonais para 6 quartos por mês.

: US$ 11.400, um aumento de 12% – arranjos sazonais para 6 quartos por mês. Sauna Personalizada: US$ 24.250, um aumento de 12,9% – sauna para oito pessoas.

Educação e Serviços:

Universidade : US$ 83.570, um aumento de 3,4% – ano letivo completo com alojamento e alimentação em Harvard.

: US$ 83.570, um aumento de 3,4% – ano letivo completo com alojamento e alimentação em Harvard. Advocacia de Planejamento Patrimonial: US$ 1.250 por hora, taxa inalterada – serviço oferecido por um escritório de advocacia em Nova York.

