Objetos de azar: 6 coisas que estão emperrando sua vida

Você sabia que, segundo o feng shui, certos itens podem prejudicar a energia da sua casa? Se tem o desejo de cultivar um espaço positivo e próspero, talvez seja a hora de prestar atenção aos objetos que estão habitando o seu lar. Na jornada de equilibrar as energias e trazer harmonia para casa, é essencial saber o que adicionar e o que deve ser removido. Aqui traremos os seis objetos inusitados que, segundo os especialistas em Feng Shui, podem estar neutralizando as boas vibrações do seu lar.

No Feng Shui, cada objeto ou disposição de elementos em um espaço possui uma influência específica no fluxo de energia, chamado “Chi”. (Foto divulgação)

O que é o Feng Shui?

O Feng Shui é uma antiga filosofia chinesa que explora a conexão profunda entre os seres humanos e seu ambiente. A palavra “Feng” significa vento e “Shui” significa água, ambos são elementos essenciais para a vida, simbolizando a fluidez, a movimentação e a harmonia. Através desta arte, busca-se equilibrar as energias presentes nos espaços habitáveis, sejam eles residências, escritórios ou qualquer outro tipo de ambiente, com o objetivo de promover bem-estar, harmonia e prosperidade.

No Feng Shui, cada objeto ou disposição de elementos em um espaço possui uma influência específica no fluxo de energia, chamado “Chi”. As direções, as cores, os cinco elementos (água, fogo, terra, metal e madeira), a disposição dos móveis, os objetos decorativos, a entrada de luz natural, tudo é analisado para melhorar este fluxo. O objetivo é criar um ambiente harmonioso que nutra e sustente a energia positiva, promovendo saúde, felicidade e prosperidade para aqueles que habitam o local.

Os 6 objetos de azar em sua casa segundo o Feng Shui

De plantas mortas à água parada, confira os objetos que podem estar colaborando para uma energia negativa em sua casa:

Plantas secas e mortas: Mesmo que sejam elogiadas por sua capacidade de trazer um toque de natureza e até mesmo purificar o ar, nem todas as plantas são ideais de acordo com o Feng Shui. Joy Tan, consultora de Feng Shui, comenta que plantas secas ou mortas em sua casa podem simbolizar a estagnação e a carência de crescimento.

Cactos: Você deve evitar ter em casa não só as plantas mortas, mas também as vivas com características específicas – e os cactos se encaixam nessa categoria. Segundo a filosofia chinesa, objetos pontiagudos podem criar uma energia agressiva conhecida como sha chi.

Objetos quebrados: Acredita-se que ter itens quebrados ou lascados em casa pode atrair energia estagnada, ou até mesmo negativa. Esses itens podem simbolizar decadência, instabilidade ou falta de cuidado.

Água parada: Em termos de Feng Shui, a água parada em fontes internas ou mesmo em tanques de peixes e aquários pode atrair energias negativas para sua casa.

Espelho no quarto: Há várias regras do Feng Shui sobre espelhos, entre elas, a de que espelhos não devem ser colocados de frente para a cama. Acredita-se que os espelhos transmitam energia pela sala, o que pode causar agitação e amplificar as preocupações durante o sono.

Vasos vazios: Deixar vasos vazios pela casa, principalmente quando contém água, pode simbolizar um vazio em sua vida e diminuir sua sorte nos relacionamentos.

Fique atento a esses pequenos detalhes e observe se algum desses objetos está presente no seu lar, bloqueando as boas energias e impedindo sua prosperidade. Garanta que seu espaço seja um ambiente cheio de positividade e progresso!

