BB paga pix de até R$ 1,3 mil para mais de 230 mil brasileiros; seu CPF na lista?

Mais de 230 mil trabalhadores receberam valores do Banco do Brasil (BB) em dezembro. Os valores depositados por Pix puderam chegar aos R$ 1.320, como manda a lei desse pagamento. Isso por que ela obedece ao salário mínimo vigente.

Você é uma das pessoas que estavam na lista para receber? Basta conferir abaixo as informações.

Banco do Brasil paga abono salarial via Pix para mais de 234 mil trabalhadores. Em 2024, o valor a receber será ainda maior; confira as informações.

Salário maior em 2024

A boa notícia é que todos os que receberam em 2023 e que continuarão recebendo em 2024, terão um aumento nos valores. Isso porque o valor em questão chegará ao teto de R$ 1.412.

Pessoas que trabalharam 12 meses em 2022, ganhando uma média de até 1 salário mínimo, receberão o valor cheio até dezembro do próximo período. Já quem trabalhou menos tempo, receberão uma fatia proporcional ao valor.

Veja também: Caixa e BB pagam R$ 1.320 pela última vez; seu CPF está na lista?

Quem recebeu o Pix do BB?

O Banco do Brasil (BB) pagou, no dia 28 de dezembro de 2023, o abono salarial via Pix para mais de 234 mil trabalhadores que ainda não haviam efetuado o saque do benefício.

Os valores foram depositados diretamente nas contas bancárias dos beneficiários, que são servidores públicos participantes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial (PASEP) na Administração Pública.

Abono salarial: o que é e quem tem direito?

O abono salarial é um benefício anual pago aos trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos pela legislação. O valor do abono é de um salário mínimo, proporcional ao número de meses trabalhados com carteira assinada no ano-base considerado para apuração.

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Receber até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal;

Exercer atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base considerado para apuração; e

Estar com os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Veja também: Veja se seu CPF está na lista do BB para receber R$ 4.369,45

Calendário de pagamento do abono salarial

O calendário de pagamento do abono salarial é divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2023, o calendário foi o seguinte:

PIS

Janeiro: nascidos em janeiro e fevereiro

Fevereiro: nascidos em março e abril

Março: nascidos em maio e junho

Abril: nascidos em julho e agosto

Maio: nascidos em setembro e outubro

Junho: nascidos em novembro e dezembro

PASEP

Os pagamentos do Pasep foram diferentes, pois levam em consideração o digital final do documento do servidor. Mas foram pagos nos mesmos meses.

Todos os valores foram pagos até o dia 28 de dezembro.

Como consultar o valor do abono salarial

Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial podem consultar o valor do benefício e a data de pagamento no site do Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo telefone 158.

Abono salarial via Pix

O pagamento do abono salarial via Pix é uma novidade que foi implementada em 2023. O objetivo é facilitar o acesso ao benefício para os trabalhadores, que não precisam mais se deslocar até uma agência bancária para sacar o valor.

Para receber o abono salarial via Pix, o trabalhador deve ter uma conta bancária cadastrada no PIS/PASEP com a chave PIX vinculada ao CPF. O valor do benefício será depositado diretamente na conta do trabalhador.

Benefícios do pagamento do abono salarial via Pix

O pagamento do abono salarial via Pix apresenta uma série de benefícios para os trabalhadores, como:

Maior comodidade: o trabalhador não precisa se deslocar até uma agência bancária para sacar o valor.

Maior segurança: o Pix é um método de pagamento seguro e rápido.

Maior eficiência: o processo de pagamento é mais rápido e eficiente.

O pagamento do abono salarial via Pix é uma medida que traz benefícios para os trabalhadores, facilitando o acesso ao benefício e proporcionando maior comodidade, segurança e eficiência.

Saiba mais sobre o abono no site do governo: gov.br.