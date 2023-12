A cor do ano de 2024, segundo a Pantone, é o peach fuzz, um tom de pêssego pastel, bem anos 1990. A cor é descrita pela Pantone como algo que “enriquece coração, mente e corpo”.

Para quem quer celebrar a virada do ano com estilo e elegância, o peach fuzz é uma ótima opção. A cor é suave, delicada e aconchegante, perfeita para uma noite de celebração.

Cores que combinam com pêssego: como usar a cor do ano de 2024 na moda e na decoração; aprenda os macetes geniais pra entrar no clima do próximo ano.

Como usar a cor do ano Peach Fuzz na virada

Aqui estão algumas dicas para se vestir com a cor do ano de 2024 na virada do ano:

Escolha peças em tons de peach fuzz. Você pode optar por um look monocromático, com peças em diferentes tonalidades da cor, ou combinar o peach fuzz com outras cores, como o branco, o preto ou o cinza.

Ideias:

A cor do afeto

Além de ser uma cor bonita e elegante, o peach fuzz também tem um simbolismo positivo. A cor representa afeto, carinho, gentileza e compaixão. Usar a cor do ano de 2024 na virada do ano é uma ótima maneira de expressar seus desejos para o novo ano.

Aqui estão algumas ideias de looks para a virada do ano com a cor do ano de 2024:

Um vestido midi em tom de peach fuzz com um blazer preto e um par de sapatos de salto alto.

Um conjunto de duas peças em tom de peach fuzz, composto por uma blusa de manga longa e uma saia midi.

Um look monocromático, com peças em diferentes tonalidades de peach fuzz.

Um look com a cor do ano de 2024 combinado com o branco .

. Um look com a cor do ano de 2024 combinado com o preto.

Qualquer que seja a sua escolha, o importante é se sentir confortável e bonita na noite da virada do ano.