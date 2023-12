Azeite pode passar dos inacreditáveis R$ 75 no próximo ano

Nos últimos tempos, o azeite de oliva, esse líquido dourado e saboroso tão essencial em nossas cozinhas, tem apresentado uma alta significativa no preço. Este aumento não é um fenômeno isolado do Brasil; na verdade, reflete uma tendência global impulsionada por mudanças climáticas que afetam diretamente a produção das oliveiras. Com uma alta de 80% nas importadoras de azeite nos últimos 12 meses, este produto vem deixando as compras de supermercado consideravelmente mais caras. Saiba mais sobre!

Azeite mais caro: as causas por trás da alta

A escalada nos preços do azeite tem suas raízes em eventos climáticos adversos na Europa, especialmente nos principais países produtores como Espanha, França e Itália. Estes países, que juntos representam mais de 60% da produção mundial de azeite, têm enfrentado períodos de seca e calor extremo, condições que afetam negativamente o cultivo da azeitona.

As oliveiras necessitam de temperaturas específicas durante o período de floração, e o calor excessivo tem impactado a produção, resultando na perda de até um quinto das safras previstas para 2023.

O resultado desses desafios climáticos é um aumento significativo no preço do azeite em nível global. Com uma redução considerável na quantidade de produto disponível para exportação, os preços têm subido de maneira alarmante. Atualmente, uma garrafa de 500ml de azeite extra virgem já custa a partir de R$ 74,40 nas lojas brasileiras. Este cenário impulsiona os consumidores a buscar alternativas mais acessíveis para o bolso.

O Futuro do Azeite no Brasil

Apesar do cenário desafiador no mercado internacional, há uma luz no fim do túnel para o Brasil. A produção de oliveiras está ganhando popularidade no país, principalmente na região Sul. Com 12 rótulos nacionais já reconhecidos entre os 500 melhores do mundo pelo guia Flos Olei 2024, o Brasil se posiciona como um emergente produtor de azeite de qualidade.

Esta expansão na produção nacional pode não apenas reduzir a dependência do mercado externo, mas também oferecer aos consumidores brasileiros opções de azeite mais acessíveis e de alta qualidade nos próximos anos.

A alta no preço do azeite de oliva é um reflexo de desafios globais, mas também apresenta uma oportunidade para o crescimento da produção nacional. Enquanto enfrentamos essas mudanças no mercado, é importante ficarmos atentos às alternativas disponíveis e apoiarmos os produtores locais, abrindo caminho para um futuro mais sustentável e acessível no consumo deste produto essencial em nossas cozinhas.

Azeites com melhores preços no Brasil

Abaixo, confira uma lista com os melhores e mais baratos azeites do mercado brasileiro:

Santiago: Faixa de preço: de R$ 26,29 a R$ 34,99. Nova Oliva: Faixa de preço: de R$ 23,90 a R$ 28,80. Andorinha Primeira Colheita: Faixa de preço: de R$ 36,99 a R$ 38,90. Borges Picual: Faixa de preço: de R$ 22,39 a R$ 38,99. Olive: Faixa de preço: de R$ 21,59 a R$ 26,99.

Esses preços representam uma faixa estimada e podem variar dependendo do local de compra e das promoções atuais. É sempre recomendado verificar os preços atuais em supermercados ou lojas online antes de fazer uma compra.

