Vai viajar com cachorro ou gato? Confira as regras de segurança

Viajar com seu animal de estimação de carro pode ser uma aventura incrível tanto para você quanto para seu amigo de quatro patas. Mas você sabe quais são as regras de segurança para garantir uma viagem tranquila e alegre? Neste artigo, vamos explorar as normas e dicas para que você e seu pet tenham a melhor experiência na estrada.

Para evitar multas e, mais importante, garantir a segurança, use sempre uma caixa de transporte apropriada ou cintos de segurança especiais para pets. (Foto divulgação)

O que a Lei Diz sobre Transporte de Animais em Veículos

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar seu pet de forma inadequada, como no colo ou à esquerda na janela, é proibido e pode resultar em multas e pontos na carteira. Assegure-se de seguir as diretrizes para evitar problemas legais e garantir a segurança de todos.

Transportar seu pet de maneira inadequada no carro não é apenas uma questão de segurança, mas também pode acarretar em penalidades legais significativas. Para motoristas que amam seus animais de estimação, entender essas regras é crucial para evitar multas e garantir um passeio seguro para todos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), algumas práticas comuns, infelizmente, são ilegais e passíveis de multa. Por exemplo, dirigir com o pet no colo, permitir que ele se posicione à esquerda do motorista ou próximo às janelas, são condutas proibidas. Essas práticas podem resultar em uma multa de R$ 130,16, além da adição de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Outra infração grave é transportar o pet na parte externa do veículo. Isso inclui a caçamba de caminhonetes, por exemplo. A penalidade para essa infração é uma multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Caixa de Transporte, Guia e Cinto de Segurança

A maneira mais segura de levar seu pet é usando uma caixa de transporte adequada, fixada ao banco com o cinto de segurança do carro. Caso o pet não caiba na caixa, deve-se usar uma guia adequada ao seu tamanho, presa ao peitoral, e considerar um cinto de segurança específico para pets. Lembre-se, a segurança do seu animal é fundamental!

Atestado de Saúde e Guias de Transito Animal

Para viagens longas, é essencial ter um atestado de saúde do animal, que pode ser solicitado a um médico veterinário. Esse documento é crucial para garantir que seu pet está saudável e apto para a viagem.

Cuidados com a Temperatura e Conforto do Animal

Durante viagens em períodos de calor, é importante verificar a temperatura do ar-condicionado e adaptá-la às necessidades do seu pet. Além disso, providencie cobertores e brinquedos que ele goste para tornar a viagem mais agradável.

Dicas Adicionais para Viajar com Segurança

ntes de pegar a estrada, alimente seu animal ao menos 2 horas antes para evitar enjoos. Faça paradas regulares para que ele possa esticar as patas e se hidratar. E, se necessário, consulte um veterinário sobre medicamentos para acalmar e evitar náuseas durante a viagem.

Seguir essas diretrizes não apenas garante a segurança do seu pet, mas também contribui para uma viagem tranquila e prazerosa para todos. Com essas dicas, você e seu animal de estimação estão prontos para embarcar em uma aventura inesquecível. Boa viagem!

