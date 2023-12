Plantas purificadoras de ar: quais são e como cultivá-las

O ar que respiramos dentro de casa pode ser mais poluído do que o ar externo. Isso ocorre porque os ambientes fechados são mais propícios à acumulação de poluentes, como fumaça de cigarro, produtos químicos de limpeza e produtos de higiene pessoal.

As plantas purificadoras de ar são uma forma natural de melhorar a qualidade do ar dentro de casa. Elas são capazes de remover poluentes do ar, como formaldeído, benzeno e tricloroetileno, que podem causar problemas de saúde, como alergias, asma e irritações nos olhos e no nariz.

Confira quais são as plantas que podem purificar o ar da sua casa ou do apartamento de modo eficaz a partir de hoje.

Quais são as plantas purificadoras de ar?

Existem várias plantas que podem purificar o ar dentro de casa. Algumas das mais eficazes incluem:

Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata) : é uma planta resistente e fácil de cuidar. Pode ser cultivada em ambientes com pouca luz e é capaz de remover formaldeído, benzeno e tricloroetileno do ar.

: é uma planta resistente e fácil de cuidar. Pode ser cultivada em ambientes com pouca luz e é capaz de remover formaldeído, benzeno e tricloroetileno do ar. Língua de sogra (Sansevieria trifasciata) : é outra planta resistente e fácil de cuidar. Pode ser cultivada em ambientes com pouca luz e é capaz de remover formaldeído, benzeno e tricloroetileno do ar.

: é outra planta resistente e fácil de cuidar. Pode ser cultivada em ambientes com pouca luz e é capaz de remover formaldeído, benzeno e tricloroetileno do ar. Azaleia (Rhododendron simsii) : é uma planta florida que pode ser cultivada em ambientes internos ou externos. É capaz de remover formaldeído, benzeno e xileno do ar.

: é uma planta florida que pode ser cultivada em ambientes internos ou externos. É capaz de remover formaldeído, benzeno e xileno do ar. Spathiphyllum (Spathiphyllum patinii) : é uma planta com flores brancas que pode ser cultivada em ambientes internos ou externos. É capaz de remover formaldeído, benzeno e tricloroetileno do ar.

: é uma planta com flores brancas que pode ser cultivada em ambientes internos ou externos. É capaz de remover formaldeído, benzeno e tricloroetileno do ar. Bromélia (Tillandsia): é uma planta epífita que pode ser cultivada em vasos ou diretamente na parede. É capaz de remover formaldeído, benzeno e tricloroetileno do ar.

Como cultivar plantas purificadoras de ar

Para cultivar plantas purificadoras de ar, é importante escolher o local certo para elas. As plantas precisam de luz solar para sobreviver, mas não devem ser expostas à luz solar direta. A luz solar direta pode queimar as folhas das plantas.

As plantas também precisam de água para sobreviver. A frequência de rega depende da espécie da planta e do clima. Em geral, as plantas purificadoras de ar devem ser regadas quando o solo estiver seco ao toque.

Além de luz e água, as plantas também precisam de nutrientes para crescer. É importante fertilizar as plantas regularmente. A frequência de fertilização depende da espécie da planta. Em geral, as plantas purificadoras de ar devem ser fertilizadas a cada 2 ou 3 meses.

Estudos científicos sobre plantas purificadoras de ar

A capacidade das plantas purificadoras de ar remover poluentes do ar foi comprovada por vários estudos científicos. Um estudo publicado na revista científica “Science” em 2009 mostrou que as plantas podem remover até 87% do formaldeído do ar.

Outro estudo, publicado na revista científica “Environmental Science & Technology” em 2015, mostrou que as plantas podem remover até 94% do benzeno do ar.

Esses estudos mostram que as plantas purificadoras de ar podem ser uma forma eficaz de melhorar a qualidade do ar dentro de casa.

As plantas purificadoras de ar são uma forma natural e eficaz de melhorar a qualidade do ar dentro de casa. Elas são fáceis de cultivar e podem ser encontradas em diversas espécies e tamanhos.

Ao escolher plantas purificadoras de ar, é importante levar em consideração o tamanho do ambiente, a quantidade de luz solar disponível e a frequência de rega.