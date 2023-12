Comidas nojentas de Natal e Ano Novo pelo mundo

O Natal e o Ano Novo são duas das datas festivas mais importantes do mundo. As pessoas celebram essas datas com comidas, bebidas e outras tradições. No entanto, algumas das comidas que as pessoas comem nessas datas podem ser consideradas estranhas para outras culturas.

Veja algumas das comidas mais estranhas que várias culturas pelo mundo consomem no Natal e no Ano Novo de forma tradicional.

Confira algumas das comidas estranhas

Aqui estão alguns exemplos de comidas estranhas que as pessoas comem no Natal e no Ano Novo pelo mundo:

No Japão, as pessoas comem toshikoshi soba na véspera de Ano Novo. Toshikoshi soba é um macarrão fino que representa longevidade

Na Espanha, as pessoas comem 12 uvas na véspera de Ano Novo. Acredita-se que isso traz boa sorte para o ano novo

Na Alemanha, as pessoas comem sauerkraut no Natal. Sauerkraut é um repolho fermentado que tem um sabor ácido.

Na Noruega, as pessoas comem lutefisk no Natal. Lutefisk é um bacalhau seco e fermentado que tem um sabor forte.

Na Itália, as pessoas comem cotechino e lenticchie na véspera de Ano Novo. Cotechino é um embutido de carne de porco e lentilhas são consideradas um símbolo de boa sorte.

Outras comidas estranhas que as pessoas comem no Natal e no Ano Novo incluem:

Na Dinamarca, as pessoas comem risalamande, um pudim de arroz com creme de amêndoas e cerejas.

Na Suécia, as pessoas comem julbord, um buffet de Natal que inclui carne de porco, salmão, batatas, repolho e outros pratos tradicionais.

Na Finlândia, as pessoas comem mämmi, um pudim de centeio preto que tem um sabor forte e amargo.

Na Escócia, as pessoas comem haggis, um prato feito com pulmão, fígado e coração de carneiro, cozidos no estômago do animal.

Na Austrália, as pessoas comem pavlova, uma sobremesa feita com claras de ovo batidas, açúcar e creme.

Por que as pessoas comem comidas estranhas no Natal e no Ano Novo?

Existem várias razões pelas quais as pessoas comem comidas estranhas no Natal e no Ano Novo. Algumas dessas razões incluem:

Tradições: Muitas das comidas estranhas que as pessoas comem no Natal e no Ano Novo são tradições que foram passadas de geração em geração.

Simbolismo: Algumas comidas estranhas que as pessoas comem no Natal e no Ano Novo têm um significado simbólico. Por exemplo, na Espanha, as pessoas comem 12 uvas na véspera de Ano Novo para trazer boa sorte.

Experimentação: Algumas pessoas simplesmente gostam de experimentar comidas novas e estranhas.

Seja qual for o motivo, as comidas estranhas que as pessoas comem no Natal e no Ano Novo são uma parte importante das celebrações dessas datas festivas.

