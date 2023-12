Cartão de Natal liberado no WhatsApp; aprenda a criar o seu

O espírito natalino está no ar e nada melhor do que compartilhar mensagens de carinho e boas vibrações. Este ano, o WhatsApp se torna uma ferramenta ainda mais especial, permitindo a criação e envio de cartões de Natal personalizados. Graças a plataformas como o Canva, agora qualquer pessoa pode criar cartões de Natal e Ano Novo com facilidade, sem necessidade de habilidades avançadas em softwares como o Photoshop.

Passo a Passo Simples para Criar seu Cartão

O processo para criar seu cartão personalizado é simples e acessível:

Baixe o aplicativo Canva ( https://www.canva.com/) ou acesse pelo navegador. Crie uma conta ou faça login. Na tela inicial, selecione “Modelos” e depois “Cartões”. Escolha “Festas de Fim de Ano/Natal” e aplique o filtro. Escolha um dos modelos gratuitos disponíveis e personalize-o ao seu gosto, alterando textos, imagens e cores.

Personalização e Compartilhamento Fácil

O Canva oferece uma variedade de opções para personalizar seu cartão, tornando-o único. Depois de finalizar seu cartão, compartilhá-lo é igualmente fácil:

Toque no ícone de compartilhamento e selecione o WhatsApp.

Escolha a conversa ou grupo para enviar.

Você também pode salvar o cartão no Canva para enviar na noite de Natal ou baixá-lo na galeria do celular para uso posterior.

Inspirações para Mensagens de Natal: Tocando Corações

Ao criar seu cartão de Natal, a mensagem que você escolhe pode ser um reflexo do seu carinho e apreço pelas pessoas queridas. Pense em palavras que transmitam calor humano, esperança e alegria. Uma mensagem como “Que a magia do Natal encha seu coração de amor e paz. Felizes festas!” é simples, mas carrega uma emoção genuína.

Para algo mais personalizado, relembre momentos especiais vividos ao longo do ano ou expresse gratidão pela presença da pessoa em sua vida. Mensagens como “Neste Natal, meu maior presente é ter você na minha vida. Obrigado(a) por ser parte dos meus dias!” tocam o coração e fortalecem laços.

Não tenha medo de ser criativo(a) e original na sua mensagem de Natal. Seja você mesmo(a) e deixe que suas palavras reflitam isso. Mensagens que vêm do coração sempre têm um valor especial. Se estiver enviando para amigos, uma pitada de humor pode ser bem-vinda. Por exemplo, “Feliz Natal! Que seu 2024 seja tão incrível quanto os memes que compartilhamos este ano!” é uma maneira divertida de celebrar a amizade. Para a família, expressões de agradecimento e amor sempre são acertadas.

Lembre-se de que o mais importante é transmitir seus sentimentos verdadeiros e fazer com que o destinatário sinta-se especial e lembrado nesta época tão mágica do ano.

