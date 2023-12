Natal estranho: celebrações bizarras pelo mundo

O Natal é uma das datas mais importantes do calendário cristão, comemorado em todo o mundo. No entanto, as tradições e costumes associados a essa festividade podem variar significativamente de acordo com a cultura e a região.

No Brasil, por exemplo, o Natal é celebrado com muita alegria, música, comida e presentes. As famílias se reúnem para a ceia de Natal, que geralmente inclui pratos típicos como peru, chester, rabanada e panetone. As crianças também aguardam ansiosamente a chegada do Papai Noel, que distribui presentes para todos os bons.

Em outros países, porém, as celebrações de Natal podem ser bastante diferentes. Algumas delas podem até mesmo ser consideradas estranhas ou inusitadas, se comparadas aos costumes brasileiros.

O Natal pode ser bem diferente daquilo que você imaginava até agora. Isso se compararmos com outras partes do mundo.

Aqui estão alguns exemplos de celebrações de Natal estranhas pelo mundo:

Na Espanha, há uma tradição chamada caganer . Trata-se de um boneco de cerâmica, em tamanho natural, que representa um homem defecando. Os bonecos são colocados em presépios e são considerados símbolos de boa sorte.

Na Suécia, há uma tradição chamada Julbock . Trata-se de uma cabra de palha que é queimada no dia 24 de dezembro. A tradição acredita que a cabra representa o inverno e que sua queima simboliza o fim do frio e a chegada da primavera.

Na Finlândia, há uma tradição chamada Joulupukki . Trata-se de um personagem semelhante ao Papai Noel, mas que é vestido de vermelho e branco e usa um gorro pontudo. Joulupukki é considerado o protetor das crianças e é responsável por entregar os presentes no Natal.

No Japão, há uma tradição chamada Kagami Mochi. Trata-se de uma cerimônia que é realizada no dia 31 de dezembro. Durante a cerimônia, dois bolos de arroz são colocados um em cima do outro, simbolizando o céu e a terra. Os bolos são decorados com frutas e folhas e são deixados na sala de estar até o dia 1 de janeiro.

Outras celebrações de Natal estranhas pelo mundo incluem:

Na Noruega, há uma tradição chamada Julebukk . Trata-se de um grupo de homens que se vestem com roupas de veado e vão de casa em casa cantando músicas e pedindo comida.

Na República Tcheca, há uma tradição chamada Štědrý večer . Trata-se da ceia de Natal, que é realizada na véspera do Natal. Durante a ceia, as mulheres solteiras jogam um sapato pela porta da frente. Se o dedo do pé do sapato estiver voltado para dentro, a mulher vai se casar no ano seguinte.

Na Itália, há uma tradição chamada Befana. Trata-se de uma bruxa que visita as casas das crianças na noite de 5 de janeiro. As crianças que se comportaram bem durante o ano recebem doces e presentes da Befana. As crianças que se comportaram mal recebem um pedaço de carvão.

Por que essas celebrações são consideradas estranhas?

As celebrações de Natal descritas acima podem ser consideradas estranhas ou inusitadas por uma série de fatores. Alguns fatores incluem:

A diferença cultural: As celebrações de Natal são influenciadas pela cultura local. As tradições e costumes que são comuns em um país podem ser considerados estranhos ou inusitados em outro país.

A diferença religiosa: O Natal é uma data religiosa, mas as celebrações da festividade podem variar de acordo com a religião. As tradições e costumes que são comuns em uma religião podem ser considerados estranhos ou inusitados em outra religião.

A diferença histórica: As celebrações de Natal evoluíram ao longo do tempo. As tradições e costumes que são comuns hoje podem ter sido considerados estranhos ou inusitados no passado.

No fim das contas, o que torna uma celebração de Natal estranha ou inusitada é uma questão de perspectiva. O que é estranho para uma pessoa pode ser normal para outra.

O importante é que as celebrações de Natal sejam realizadas com alegria e espírito natalino.

