App paga para você abastecer seu carro neste final de ano; confira

O fim do ano chegou trazendo uma oportunidade incrível para os motoristas economizarem! A Shell Box, em parceria com a XP, lançou um cupom especial, considerado o último grande desconto de 2023, que oferece 5% de cashback aos usuários que abastecerem seus veículos através do aplicativo da XP. Essa iniciativa vem como uma grata surpresa para aqueles que pensavam que as promoções de final de ano já haviam acabado.

Partiu Economia: Saiba Como Participar

Para desfrutar deste benefício, é essencial ser um cliente XP. O processo é bastante simples:

Abra o aplicativo da XP e faça o login. Na tela inicial, vá até “Cartão” e procure o ícone do Shell Box. Ao selecionar o Shell Box, você visualizará todos os detalhes da oferta. Escolha a opção para abastecer seu carro, informe o número da bomba de combustível e inicie o processo. O pagamento deve ser feito pelo app usando o cartão de crédito XP.

Investback: Uma Recompensa que Vale a Pena

O cashback será creditado na forma de Investback, uma recompensa exclusiva do cartão XP. Você poderá resgatar o valor acumulado para sua conta digital na XP assim que atingir um mínimo de R$ 50 no Investback. É permitido fazer um abastecimento por dia, com um valor máximo de R$ 500.

A promoção não tem uma data de término anunciada, então aconselha-se rapidez para aproveitar essa chance. Se ainda não é cliente XP, esta pode ser a hora perfeita para abrir sua conta e começar a economizar.

Dicas Inteligentes para Economizar na Gasolina

Além de aproveitar a promoção da Shell Box e XP, há várias outras maneiras de economizar na gasolina neste final de ano. Planeje suas viagens com cuidado, optando por rotas que evitem congestionamentos e trajetos longos – aplicativos de navegação podem ser grandes aliados nesse sentido. Além disso, manter seu veículo bem cuidado, com manutenções regulares, garante uma melhor eficiência no consumo de combustível. Verifique regularmente o alinhamento das rodas e a pressão dos pneus, pois desvios nesses aspectos podem aumentar o consumo de gasolina.

Adotar práticas de condução econômica é outra estratégia eficiente para poupar combustível. Evite acelerações e frenagens bruscas, que elevam o consumo de gasolina. Mantenha uma velocidade constante e utilize técnicas como a condução por inércia, aproveitando o movimento do carro para economizar. Além disso, desligue o motor em paradas prolongadas e evite usar o ar-condicionado desnecessariamente. Essas pequenas mudanças nos hábitos de direção não apenas ajudam a economizar na bomba, mas também contribuem para a redução da emissão de poluentes, alinhando-se com uma postura mais sustentável e responsável.

