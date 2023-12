O truque secreto para economizar água no mês

A preservação da água é fundamental para a sobrevivência humana e a sustentabilidade do planeta. Com apenas 2,5% de água doce disponível, é crucial adotar práticas sustentáveis para garantir sua disponibilidade para as atuais e futuras gerações.

A seguir, continue lendo e confira dicas para economizar água em casa e também no ambiente de trabalho.

Como economizar água em casa e no ambiente corporativo/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Importância de economizar água

Economizar água é essencial para garantir a disponibilidade desse recurso vital no futuro, evitando impactos na saúde, segurança alimentar e qualidade de vida.

Além disso, a economia de água contribui para a preservação do meio ambiente, evitando problemas como poluição, erosão e escassez de habitats naturais.

Benefícios da economia de água

Além da redução de custos, a economia de água contribui para a preservação da vida no planeta, protege o meio ambiente e ajuda a evitar conflitos políticos e sociais devido à escassez hídrica. Também auxilia na reserva desse recurso limitado para as gerações futuras.

Dicas práticas para evitar o desperdício

Existem diversas maneiras de economizar água no dia a dia, como cronometrar o banho, desligar a torneira ao escovar os dentes, limitar o uso da máquina de lavar, reaproveitar a água, não lavar calçadas com mangueira e fechar bem as torneiras. Essas práticas simples e eficazes contribuem significativamente para a economia de água.

Controlar o tempo no banho é uma das maneiras mais eficientes de preservar água. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cinco minutos são suficientes para uma higiene adequada. Durante o banho, desligar o chuveiro enquanto ensaboa o corpo ou lava os cabelos e religá-lo apenas para enxágue pode economizar água. Reserve um dia para um banho mais longo, mantendo a praticidade nos outros dias para economizar água.

Ao escovar os dentes, desligar a torneira pode economizar até 13,5 litros de água em apenas dois minutos. Encher um copo antes de começar a escovação ajuda a limitar o uso da água, facilitando o enxágue sem deixar a torneira aberta.

Reduzir a frequência de lavagens na máquina de lavar é outra forma eficaz de economizar água. Agrupar roupas por cor e lavá-las juntas, usando sabão líquido ou biodegradável e evitando produtos químicos como desinfetantes, são práticas úteis. Reaproveitar a água da máquina para limpeza de pisos, azulejos ou regar plantas também é uma opção sustentável.

Evitar lavar calçadas com mangueira, preferindo varrer a sujeira mais pesada e usar água de um balde apenas quando necessário, pode reduzir o consumo de água, já que a mangueira consome cerca de 10 litros por minuto.

Sempre atente para vazamentos invisíveis em torneiras, já que a longo prazo podem resultar em desperdício e aumento na conta de água. Fechar completamente as torneiras após o uso é essencial para evitar esse desperdício.

Leia mais: Passo a passo para organizar as contas: veja como gerenciar água e luz.

Práticas de economia de água em ambientes corporativos

Empresas podem adotar práticas de economia de água, como inserir o consumo consciente na cultura da empresa, mapear o consumo de água, implementar o reuso da água e fazer investimentos em sistemas mais econômicos.

Além disso, o engajamento em práticas sustentáveis, como o ESG (Environmental, Social and Governance), promove uma cultura mais alinhada com a preservação dos recursos hídricos.

Conscientizar outras pessoas sobre a importância de economizar água pode ser feito através do exemplo pessoal, conversas, incentivo a ações de economia, compartilhamento de informações e participação em iniciativas locais. Cada pequena ação pode contribuir para um mundo mais sustentável.

Esperamos que estas informações possam ajudar na compreensão da importância de economizar água e como pequenos hábitos podem impactar positivamente o meio ambiente.

No vídeo abaixo, veja dicas para economizar nas contas de água, luz, internet, entre outras:

Leia mais: 10% de desconto na conta de água atrasada; veja quem pode ter