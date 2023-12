Prepare-se! Veja como fica o tempo na véspera e no dia de Natal

O Natal brasileiro é famoso por suas altas temperaturas. Casacos de lã e neve são substituídos por chinelos, camisetas e um calor que derrete até o gelo no copo. Este ano, se você está esperando um alívio das altas temperaturas, tenha um plano B, pois a previsão é de que o calor se intensifique ainda mais!

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este dezembro será marcado por termômetros subindo e tempestades tropicais. (Foto divulgação)

Véspera e dia de Natal: calor e chuvas tropicais

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este dezembro será marcado por termômetros subindo e tempestades tropicais. Especialmente a partir do solstício de verão, no dia 22 de dezembro, a situação deverá esquentar de vez.

Na região Sul, espera-se chuvas acima da média, principalmente em Santa Catarina e no Paraná, onde a precipitação poderá ultrapassar os 180 mm. O Rio Grande do Sul ficará um pouco mais seco, com chuvas abaixo da média. Apesar da umidade alta, o relatório do Inmet indica que isso poderá ser benéfico para as fases iniciais dos cultivos de primeira safra.

Temperaturas elevadas no Sudeste e Centro-Oeste

Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as expectativas são de chuvas frequentes e acima da média. No Mato Grosso, Goiás, centro-sul de Minas Gerais, nordeste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, o volume de chuvas poderá ultrapassar os 300 mm.

Estas condições climáticas devem trazer benefícios para a agricultura local, favorecendo os cultivos de primeira safra, mas também elevam a probabilidade de danos e acidentes devido ao calor intenso.

Previsão de poucas chuvas para o Norte e Nordeste

As regiões Norte e Nordeste, em contrapartida, devem experimentar um Natal com menos chuva. O volume de precipitação esperado é inferior a 200 mm na maior parte dos estados, enquanto no leste do Nordeste prevê-se um período mais seco que o habitual, com acumulados de chuva que não devem passar dos 100 mm.

O calor também será protagonista nas festas natalinas das regiões Norte e Nordeste. Em grande parte dessas regiões, a temperatura média esperada pode ultrapassar os 28ºC.

O El Niño e seus impactos no clima brasileiro

Outro elemento que contribui para as previsões de calor e precipitações é o El Niño. Este fenômeno natural pode levar a novos extremos climáticos no país, elevando as temperaturas e aumentando a ocorrência de tempestades tropicais. O El Niño, que deverá continuar ativo até junho de 2024, poderá fazer com que, já em dezembro deste ano, as temperaturas sejam, em média, 2,5ºC mais quentes.

Levando em conta todas essas previsões, o conselho que fica é: Prepare-se! A véspera e o dia de Natal prometem ser quentes e movimentados, do Sul ao Norte do Brasil. Não esqueça de se hidratar, usar protetor solar e, acima de tudo, aproveitar a festa com responsabilidade.

