Notas do Instagram: aprenda a usar de um jeito inteligente

Chega de texto desordenado e sem forma no feed. As Notas do Instagram se consolidaram como um recurso moderno e encantador que nos permite expressar nossos pensamentos de uma forma mais clara e atraente. A proposta é compartilhar essas migalhas de sabedoria de forma breve e divertida. Quer saber como usa-las de forma inteligente? Continue lendo, temos 10 ideias incríveis para você!

Use as notas do Instagram de forma criativa. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Passo a passo para o uso das Notas

Primeiro de tudo, antes de você se aventurar compartilhando suas notas no Instagram, vamos dar uma olhada rapidinha em como usar essa função.

Abra seu aplicativo do Instagram e acesses suas mensagens diretas. No canto superior direito dessa tela, você verá um ‘Papel e Caneta’, representando a “Função de Notas”. Para compor uma nota, é só clicar nesse ícone acima da sua foto. Finalmente, redija a sua nota e compartilhe!

Don’t forget! Há um limite de 60 caracteres para essas mensagens, portanto é crucial sintetizar a sua ideia nesta quantidade limitada de texto. Brevidade pode ser a alma do seu charme aqui!

9 Ideias Inovadoras para Notas do Instagram

1) Inspirar-se e Inspirar

As notas do Instagram são uma maneira rápida e impactante de transmitir pensamentos positivos e encorajadores. Uma frase inspiradora pode iluminar o dia dos seus seguidores e espalhar boas vibrações. Por exemplo:

“Pequenas ações diárias constroem feitos incríveis!”

“Depois de uma boa ☕ de café, tudo fica melhor.”

“Aproveite cada dia. Sim, até as segundas-feiras!”

2) Deixe a Diversão Rolar

Nada deixa o dia melhor do que uma dose de bom humor. Crie notas com emojis, frases irônicas ou engraçadas e veja o engajamento subir. Alguns exemplos:

“Segundou com trabalho… guerreiro na luta, herdeiro no luxo 😊”

“Bora levantar, arrumar-se e enfrentar o mundo!”

“Chega de chorare, vista um cropped que o verão chegou!”

3) Compartilhe Sentimentos

Existem momentos que queremos partilhar nossos sentimentos na rede, as notas do Instagram são perfeitas para isso. Algumas ideias:

“Estou bem, resiliente aos obstáculos da vida!”

“Que dia, amigos, que dia!”

“Feliz em gênero, número e grau.”

4) Atualize seu Perfil

As notas também servem para atualizar os seguidores sobre sua vida ou carreira rapidamente. Por exemplo:

“É feriado, estou fora para descansar.”

“Sextouu, festa à vista!”

“Fazendo ENEM…NÃO PERTURBE.”

5) Incentive a Interação

Quer engajar seus seguidores? Deixe mensagens que estimulem um bate-papo ou respostas. Como:

“Procurando amantes de livros para conversa!”

“Quem topa correr 5km comigo?”

“Já fez seu pedido hoje?”

6) Promova Causas

Use suas notas para promover causas e ajudar aqueles em necessidade. Por exemplo:

“A Casa dos Bichinhos precisa de doações. Vamos ajudar?”

“Hospital Samaritano precisa de voluntários! Vamos?”

“Vamos contribuir para a Campanha do Agasalho na E.M Rosário Martins”

7) Apoie uma Causa

Use as notas para expressar solidariedade a uma causa ou evento atual. Alguns exemplos:

“Setembro Amarelo, precisando ligue 188 CVV💛”

“Viva a diversidade e as diferentes formas de amar🌈”

8) Celebre Conquistas

Celebre suas conquistas de maneira única com emojis. Como:

“Grande dia, formatura é hoje! 👩‍🎓”

“Eu disse sim! 💍”

“Oficialmente habilitada 🚗”

9) Lembretes Úteis

Lembre seus seguidores de eventos especiais ou datas importantes. Alguns exemplos:

“Eba, faltam 5 dias para a São Silvestre 🏃‍”

“É hoje o show da Taylor, meninas!”

“Prepare o presente, meu aniversário

