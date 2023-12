Bolsa Família: brasileiros estão livres de 4 dívidas: água, IPTU, aluguel e mais

O benefício social Bolsa Família, uma das políticas mais bem-sucedidas e abrangentes do Brasil, traz um alento a milhares de famílias ao prover recursos para a manutenção de suas necessidades básicas. A novidade é que, a partir de 2024, os beneficiários do programa terão ainda mais motivos para comemorar. Agora, eles poderão dizer adeus a quatro dos mais temidos impostos e taxas do país! Vamos explorar em detalhes essas mudanças assertivas.

A novidade é que, a partir de 2024, os beneficiários do programa terão ainda mais motivos para comemorar. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Aluguel? Não Mais para Quem tem Bolsa Família!

A luz no fim do túnel para muitos brasileiros veio a partir de informações divulgadas pelo portal do Governo. Entre as novas diretrizes do programa ‘Minha Casa Minha Vida’, encontram-se medidas inovadoras. A mais destacada é a isenção de pagamento para beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Sim, está certo: os contemplados por ambos os programas sociais agora estarão livres do pagamento das parcelas de seus imóveis.

Para esse alívio, será necessária uma análise para aqueles já atendidos pelo programa de habitação popular. Se, na data de 28 de setembro, a pessoa estivesse cadastrada no Bolsa Família ou no BPC, automaticamente se torna isenta. Para futuros contemplados, a verificação será feita durante a análise de inclusão pelo agente financeiro.

IPTU e Conta de Água? Também Isentos!

Não é só para o aluguel que a Bolsa Família trará alívio. A tão sonhada isenção do IPTU também faz parte das novidades para os beneficiários. Segundo informações disponíveis no portal da Prefeitura de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, proprietários de um único imóvel residencial no município que estejam com as informações em dia no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que sejam contemplados pelo Bolsa Família têm direito à isenção de IPTU.

Mas as boas notícias não param por aí. A conta de água também entra na lista de isenções. De acordo com o portal Emboabas, os beneficiários do Bolsa Família e do BPC em São João del-Rei podem se isentar do pagamento do Departamento de Água e Esgoto (Damae). Para isso, devem se dirigir à sede da secretaria com documentos como a conta de água recente, conta de Luz recente, Identidade e CPF do Titular, Cartão do Bolsa Família (ou do BPC) e o Extrato do último pagamento do Benefício.

Portanto, o beneficiário do Bolsa Família não só terá um suporte para suas necessidades básicas como também estará livre de quatro pesadelos financeiros que afligem a maioria dos brasileiros. É um grande passo rumo a uma vida mais tranquila para essas pessoas.

Demais Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de assistência social extremamente benéfico para a população brasileira. O principal benefício é a redução da disparidade e pobreza. Ao fornecer aos mais necessitados uma renda mínima, o programa ajuda a aliviar a tensão financeira do dia a dia, permitindo que essas pessoas reduzam a insegurança alimentar, atendam às suas necessidades básicas e lhes dê uma chance de equilibrar seus recursos financeiros. Estes recursos econômicos livremente disponíveis podem libertar as famílias para encorajar a frequência escolar, melhorando assim as perspectivas de educação e o futuro potencial de ingressos.

Além disso, ao estipular requisitos específicos para a elegibilidade do programa, como a necessidade de crianças frequentarem a escola e cumprirem calendários de vacinação, o Bolsa Família promove a inclusão social. A longo prazo, investir na saúde e educação das crianças pode resultar em gerações mais saudáveis e mais educadas, ajudando a quebrar o ciclo de pobreza em que muitas dessas famílias se encontram. Portanto, o programa não apenas apoia o bem-estar econômico das famílias no presente, mas também contribui para a construção de um futuro mais próspero e resiliente para a nação como um todo.

