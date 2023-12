INSS “bomba” na revisão: descubra como aumentar o valor na sua conta

Você já imaginou que é possível aumentar o valor recebido do seu benefício INSS? Isso mesmo! A revisão de benefícios do INSS é uma alternativa que pode trazer uma melhoria para o bolso de muitos segurados. Quer saber mais sobre como essa revisão funciona e como ela pode impactar positivamente os seus recebimentos? Siga conosco nesta jornada de informação!

A revisão do INSS é um recurso que pode ser solicitado após um prazo de 10 anos, a partir da data do primeiro pagamento do benefício. Este recurso é bastante vantajoso para quem, por algum motivo, pode ter tido o valor do seu benefício subestimado.

Tipos de revisão do INSS: quais são eles?

Através de algumas modalidades específicas de revisão, os segurados do INSS podem solicitar uma nova averiguação do benefício e, com isso, têm a possibilidade de aumentar o valor mensalmente recebido. Dentre os tipos de revisão disponíveis, destacamos:

1. Revisão da vida toda: Para beneficiários com salários de contribuição mais altos antes do Plano Real (julho de 1994), essa revisão permite o cálculo da média de todos os salários de contribuição para o benefício.

2. Revisão da fórmula 85/95: Essa modalidade permite uma fórmula de cálculo diferente para o benefício, o que pode resultar em um aumento – desde que se atinja a idade mínima e o tempo de contribuição necessários.

3. Revisão da atividade especial: Beneficiários que exerceram atividades especiais (mineração, insalubridade ou periculosidade) podem se beneficiar deste tipo de revisão, que utiliza um fator de conversão para aumentar o valor do benefício.

4. Revisão da desaposentação: Aqui, beneficiários que ainda não atingiram a idade mínima de aposentadoria podem voltar a trabalhar e, após o tempo de contribuição, solicitar a aposentadoria por idade com um valor calculado a partir dos salários mais recentes.

Continuando a lista: mais possibilidades de revisão

5. Revisão da aposentadoria rural: Esta revisão permite aos beneficiários rurais o reajuste do benefício de acordo com o valor do salário mínimo.

6. Revisão do salário-maternidade: Ideal para mulheres que tiveram o benefício negado ou reduzido.

7. Revisão da pensão por morte: Se você tinha direito a uma pensão após o falecimento de um dependente e foi negado, essa revisão pode ser sua saída.

8. Revisão do auxílio-doença: Se você teve o benefício negado, essa revisão pode ajudar a conseguir os valores devidos.

Quem pode solicitar a revisão do INSS?

Para solicitar a revisão do benefício previdenciário é necessário respeitar o prazo, que é de 10 anos, contados a partir da data do primeiro recebimento. Lembrando que as revisões dos benefícios não são automáticas, mas vale tentar!

Como solicitar a revisão?

O processo de solicitação da revisão é feito através do site ou aplicativo “Meu INSS”, onde o segurado deve realizar o login, informando seu CPF e senha, clicar em “Entrar com gov.br” e escrever “Revisão” no campo “Do que você precisa”. As orientações para preenchimento do requerimento serão fornecidas.

