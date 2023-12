Azeite barato pode ser só óleo de soja e ninguém te contou

Com o cenário econômico atual, alguns produtos como o azeite extra virgem tem sofrido altas significativas, fazendo com que muitos consumidores busquem alternativas mais acessíveis. Mas, cuidado! Além de observar a variação de preços, é importante ficar atento à qualidade e à procedência dos produtos que adquire, principalmente quando estamos falando de alimentos. Nesse contexto, surge uma prática nada agradável: a adulteração de azeites com óleo de soja.

Investigação envolvendo azeite apreende mais de 9 mil garrafas no Paraná. (Foto divulgação)

Uma investigação criteriosa em busca da verdade

Recentemente, o Paraná foi palco de uma investigação que resultou na apreensão de aproximadamente 9 mil garrafas de azeite de oliva fraudado. O ”azeite de oliva extra virgem de origem espanhola”, vendido por R$ 29,99 a unidade, chamou a atenção da equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Durante a fiscalização foram identificadas duas capas de fechamento diferentes para as garrafas, além de diversos outros detalhes suspeitos.

O Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (SIPOV), que é parte da Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Paraná (SFA-PR), interveio e enviou amostras do produto para o Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (LabRMB) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde foi descoberto que o azeite era, na verdade, óleo de soja.

As análises do laboratório apontaram que as duas amostras – com capas de fechamento diferentes – possuíam a mesma origem. Ou seja, ambas eram fraudadas e adulteradas com óleo de soja, enganando o consumidor desavisado.

O que os consumidores devem fazer para evitar serem enganados?

No intuito de garantirem a própria segurança e a qualidade dos produtos que consomem, os consumidores devem estar cientes de que:

O preço do azeite deve ser compatível com a qualidade oferecida;

A presença da rotulagem nutricional, a data de validade e a procedência são obrigatórias na embalagem;

Um local fresco e escuro é o melhor para armazenar o azeite. Se algum produto têm irregularidades, é possível denunciar a adulteração de alimentos ao Mapa pelo número 135.

Falsificação do azeite extra virgem ganha força

Porém, o golpe do azeite adulterado não é uma novidade. O “ouro líquido”, como já era tratado na “Ilíada” de Homero, há anos vem sendo alvo de fraudes devido a seu alto valor e popularidade, principalmente nos mercados da Itália, Espanha e Grécia.

Em uma recente operação da Europol, autoridades da Espanha e Itália prenderam 11 pessoas envolvidas na produção e venda de azeite adulterado, apreendendo mais de 265 mil litros do produto. Infelizmente, 5.200 desses litros eram de “qualidade”, pronto para comercialização e exportação, e foram falsamente rotulados como 100% italianos ou espanhóis.

Portanto, é imperativo que os consumidores sejam conscientes e cuidadosos ao escolherem seus produtos, principalmente aqueles que podem, diretamente, impactar a saúde e o bem-estar. Atualmente, os melhores azeites do mercado são:

Azeite Extra Virgem Terras Dazibo: Este azeite português é conhecido pelo seu sabor suave e aroma frutado. É produzido a partir de azeitonas selecionadas da variedade “Galega” e é muito apreciado pela sua qualidade superior. Azeite Extra Virgem EVO Coppini: Originário da Itália, este azeite é feito a partir de azeitonas frescas, proporcionando um sabor puro e autêntico. Tem um aroma equilibrado, com notas de ervas frescas e frutas verdes. Azeite de Oliva Extra Virgem Olivas do Sul: Proveniente do Brasil, este azeite tem um sabor equilibrado, com o típico amargor da azeitona fresca e um toque de pimenta no final. Azeite Extra Virgem Cobram Estate: Este azeite australiano é reconhecido internacionalmente por sua qualidade excepcional. Possui um sabor intenso, com notas de grama fresca e maçã verde. Azeite de Oliva Extra Virgem Oro Bailen: Este azeite espanhol está repleto de sabor. Notas de tomate verde, maçã e amêndoas transformam-no numa escolha excelente para quem busca qualidade. Azeite Extra Virgem Colinas de Garzón: Originário do Uruguai, este azeite tem uma acidez muito baixa e um sabor intenso, marcado por notas de amêndoas, alcachofra e couve-flor. Azeite Extra Virgem de oliva Hojiblanca Castillo de Canena: Este azeite espanhol tem um sabor frutado intenso, com notas de frutas, grama e um toque sutil de pimenta. Azeite Extra Virgem Domaine Du Mioula: Produzido na França, este azeite possui um sabor suave e delicado, com notas levemente doces e herbais, ideal para pratos requintados.

