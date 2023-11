Anvisa dá notícia de alerta para dois medicamentos falsificados; cuidado

Alerta! A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) alerta os brasileiros acerca de dois medicamentos muito usados no mercado nacional e que estão sendo falsificados. Os riscos do consumo de medicamentos falsificados são variados — indo de uma simples intoxicação até à morte. Veja todos os detalhes abaixo.

Anvisa emite alerta para brasileiros

A Anvisa emitiu um alerta muito importante para os brasileiros consumidores dos remédios: Tysabri e o Ozempic. O primeiro é usado no tratamento da esclerose múltipla. Já o segundo é usado no tratamento para adultos contra diabetes do tipo II.

Esta informação foi confirmada logo após a empresa responsável confirmar para a Anvisa que há um lote falsificado do produto. Na qual a sua validade está marcada para janeiro de 2026 — logo, ainda há um longo período para sua comercialização.

A Biogen, empresa responsável — afirmou que o lote era somente para fins institucionais e não comerciais; entretanto, acabou sendo comercializado por terceiros. Rapidamente a Anvisa publicou no Diário Oficial da União algumas medidas a fim de combater este erro.

Portanto — a medida acaba acelerando o processo de verificação do produto falsificado. Para encontrá-lo é bem “simples”. Há erros de ortografia e há a ausência das letras em braile.

Como evitar comprar remédios falsificados?

A orientação da Anvisa para os brasileiros e profissionais de saúde é bem direta. É importante que a compra dos medicamentos seja realizada em lugares cujo há uma incidência de legalidade. Isto é — farmácias cujo são certificadas.

Além disso, é importante sempre pedir a nota fiscal do produto. A fim de verificar informações relevantes acerca do mesmo. Auxiliando e evitando qualquer tipo de erro e contaminação em razão do medicamento falsificado.

Caso o produto falsificado seja encontrado, é necessário entrar em contato com a empresa fabricante do produto; o medicamento não deve ser consumido e a Anvisa deve ser contatada.

É possível entrar em contato com a Anvisa através do site oficial ou pelo telefone público: 0800-6429782. Lembrando que o atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira; das 7h30 às 19h30.

Em feriados não há o funcionamento. Ademais, é importante ficar atento quanto aos sinais e em qualquer suspeita de falsificação; alertar os órgãos responsáveis. E acima de tudo: após a suspeita ou validação da mesma, não realizar o consumo do medicamento em hipótese alguma.

Ademais, basta ficar atento quanto aos efeitos colaterais dos medicamentos e só realizar o seu respectivo uso em caso de receituário médico; jamais realizar o automedicamento. Todo cuidado é pouco.

