Supermercados querem que você GASTE mais do que deveria! 6 truques desmascarados

Ao entrar no supermercado, muitas pessoas se descontrolam ao fazer sua compra do mês e pegam tudo a mais do que precisam, principalmente se tem algo em promoção, por mais que você acredita que tenha controle sobre suas decisões, os especialistas de marketing de supermercados pensam totalmente diferente.

Por mais que ninguém acredita, os corredores das lojas escondem algumas táticas sutis que fazem colocar mais produtos dentro do seu carrinho de compra, ou seja, gastar mais do que estava planejando.

6 truques dos supermercados que fazem a pessoa gastar mais

Trouxemos para você 6 truques que são aplicados nos supermercados que fazem você gastar mais sem perceber. Confira abaixo:

Carrinhos grandes nos supermercados

Por incrível que pareça, quanto maior for o carrinho nós somos tentados a querer enchê-lo por completo, e já não é mais surpresa, é notório que eles vêm aumentando o tamanho do carrinho ao longo dos anos.

Produtos à altura dos olhos

O que ninguém imagina é que os produtos que ficam ao nível dos olhos são os que as lojas mais querem que coloquemos em nosso carrinho de compra, e esses produtos sempre têm os preços mais altos.

Itens mais baratos na parte inferior das prateleiras

Vale destacar que os produtos que são considerados mais essenciais e mais barato é sempre colocado nas prateleiras inferiores, por mais que eles não ficam em evidência todo mundo chega até eles, porque são os essenciais para ter em nossa casa.

Uma longa Caminhada até os itens Básicos:

Os produtos essenciais e básicos, como citamos acima, eles ficam mais afastados sempre no fundo do mercado, tudo isso é uma estratégia para que a pessoa percorra todo o corredor para se distrair com outras compras e assim gastar mais.

A magia dos preços quebrados:

Outro ponto que precisamos ficar atentos é que um preço de R$ 2,26 parece mais atrativo do que R$ 3,00. Isso também é uma tática para parecer que você está economizando em sua compra.

Produtos para crianças ao alcance delas no caixa

Você já percebeu que tem prateleiras baixas perto do caixa e são cheias de opções de doces, brinquedos e outros itens direcionados para as crianças, esse é o objetivo do profissional de marketing do mercado, para que as crianças peçam doce aos pais.

Como evitar as armadilhas dos supermercados

Conhecer esses truques e tipos de informações é uma chave para te ajudar a ficar mais consciente, além disso é sempre bom conversar com os filhos sobre o valor do dinheiro e também que é importante escolher alimentos saudáveis e não somente doces.

Outra dica para você se dar bem ao fazer compras é:

Elabore e siga uma lista de compras

Considere marcas genéricas que costumam ter preços mais acessíveis

Seja cauteloso com promoções: só compre o que realmente precisa

Planejando as refeições, você evita compras por impulso

Comprar em grandes quantidades pode ser econômico no longo prazo, mas dívida em porções para melhor conservação.

